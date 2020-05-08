Ольга Смородская: «Геркус – ноль без палки. Пришел в «Локо» на отлаженную до последнего пункта машину»

Бывший президент отреагировала на слова экс-менеджера московского клуба .

– Илья Геркус в недавнем интервью сказал о вас следующее: «Я лучше менеджер, чем она. Намного. Я ее обыграю в любом соревновании по любому менеджерскому скиллу. Потому что лучше разбираюсь в экономике, финансах, маркетинге, спорте, человеческих ресурсах».

– Да, я читала... И готова ответить ему. Отовсюду, откуда уходил господин Геркус, он оставлял разруху и долги. Лигу ТВ просто обанкротил! Это человек с большим самомнением, но с полным отсутствием каких-либо талантов по всем направлениям. Начиная от финансов и кончая организацией деятельности клуба.

– Постойте – ведь «Локомотив» стал чемпионом именно при Геркусе.

– Он пришел на отлаженную до последнего пунктика машину! Слушайте, я даже не хочу говорить про чемпионство. Это никак не его заслуга.

– Хотите сказать, что там сработал ваш «багаж»?

– Абсолютно верно! Я так и считаю. Костяк команды, была налажена работа академии. Вот сейчас, я так чувствую, она полностью развалится...

– Прямо развалится?

– Ну да. Где-то года через три. А мы держали руку на пульсе на всех направлениях! Построили крытый манеж, дополнительное футбольное поле и так далее. Все наши выпускники выступали в ведущих клубах . И мне смешно слышать такие заявления от Геркуса. Такой слабый и незаметный персонаж дает такие интервью... Просто смех! Он бы меня обыграл... Да он ноль без палки! – сказала Смородская.

Семин всегда воевал с президентами «Локо». Они лезли в тактику, финтили с трансферами и не пускали в раздевалку