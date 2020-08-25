Симон Миньоле: «В России холод и снег могут стать преимуществом для «Зенита»

Вратарь поделился ожиданиями от матчей группового этапа Лиги чемпионов.

Бельгийская команда сыграет в одной группе с , дортмундской «Боруссией» и .

«Я хорошо знаю все команды. Многие мои бывшие партнеры играли в них, да и несколько бельгийцев сейчас в «Боруссии». В этой группе все могут обыграть всех. Но «Боруссия», конечно, фаворит.

Многое будет зависеть от конкретных матчей. Если придется зимой играть в России и там окажется страшно холодно, да еще и снег будет идти, то это может быть преимуществом для питерцев.

У и «Лацио» страстные фанаты, но, с другой стороны, когда эти команды приедут к нам – мы тоже всегда можем набрать три очка», – сказал Миньоле.

Домашний стадион «Зенита» «Газпром Арена» оснащен крышей. Ранее стало известно, что УЕФА может разрешить «Зениту» провести последний матч группы ЛЧ дома, так как крыша позволяет комфортно проводить игры при любых погодных условиях.