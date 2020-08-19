Алина Загитова не заявлена на этапы Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию не заявлена на этапы серии в сезоне-2020/21.

Сегодня Международный союз конькобежцев ( ) опубликовал распределение фигуристов по этапам Гран-при, Загитовой нет в списках.

На этапе Гран-при России, который пройдет с 20 по 22 ноября, есть два вакантных места, куда могут быть дозаявлены фигуристки сборной России.

Загитова не выступала на предсезонных контрольных прокатах сборной в сентябре и не заявлялась на этапы Кубка России будущего сезона. 13 декабря 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

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