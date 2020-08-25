УЕФА позволит заполнять стадионы на 30%. Матчи ЛЧ, ЛЕ и Лиги наций пройдут со зрителями

смягчит ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Принято решение о допуске зрителей на стадионы во время матчей под эгидой УЕФА. Общая заполняемость трибун при этом не должна превышать 30 процентов, также будут учтены местные ограничения в различных странах и городах.

Журналист Роб Харрис отмечает, что 2 октября будет опубликовано расписание матчей группового этапа ЛЧ. Клубы были уведомлены, что они могут пускать зрителей на стадионы, если нет запрета местных властей. Фанаты команд, выступающих в гостях, допускаться на игры по-прежнему не будут.

Болельщики смогут посещать стадионы уже на следующей неделе во время матчей национальных команд в Лиге наций. Игры 1-го тура групповой стадии ЛЧ пройдут 20-21 октября.