«Барселона» разгромила «Сельту» (3:0), весь второй тайм отыграв вдесятером

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В 4-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях разгромила «Сельту» (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Каталонская команда на 42-й минуте осталась вдесятером после удаления защитника Клемана Лангле.

Сельта – Барселона 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
1 октября, 22.30, «Балаидос»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Фати, 0:2 – 51, автогол Оласа, 0:3 – 90 Серджи Роберто.
СельтаВильяр, Айду (Баэса, 46), Оласа, Фонтан (Араухо, 32), Мурильо, Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 74), Мор (Санти Мина, 60), Вейга (Нолито, 60), Мальо, Аспас.
БарселонаНето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, Бускетс, Коутиньо (Педри, 72), де Йонг, Фати (Тринкау, 72), Месси, Гризманн (Араухо, 45).
Предупреждения:
Лангле (23), Айду (39), Пике (42), Араухо (48), Тапия (69), Мурильо (75), Альба (84), Бускетс (87), Бельтран (90).
Удаление:
Лангле (42).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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