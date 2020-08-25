«Барселона» разгромила «Сельту» (3:0), весь второй тайм отыграв вдесятером

В 4-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях разгромила «Сельту» (3:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Каталонская команда на 42-й минуте осталась вдесятером после удаления защитника Клемана Лангле.
- Дата проведения
- 1 октября, 22.30, «Балаидос»
- Голы:
- 0:1 – 11 Фати, 0:2 – 51, автогол Оласа, 0:3 – 90 Серджи Роберто.
-
Сельта –
Вильяр, Айду (Баэса, 46), Оласа, Фонтан (Араухо, 32), Мурильо, Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 74), Мор (Санти Мина, 60), Вейга (Нолито, 60), Мальо, Аспас.
-
Барселона –
Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, Бускетс, Коутиньо (Педри, 72), де Йонг, Фати (Тринкау, 72), Месси, Гризманн (Араухо, 45).
- Предупреждения:
- Лангле (23), Айду (39), Пике (42), Араухо (48), Тапия (69), Мурильо (75), Альба (84), Бускетс (87), Бельтран (90).
- Удаление:
- Лангле (42).