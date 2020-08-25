Левандовски – лучший игрок сезона по версии УЕФА. Также он получил приз лучшему форварду ЛЧ

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии УЕФА.

Поляк в минувшем сезоне забил 55 голов в 47 матчах во всех турнирах и помог мюнхенскому клубу завоевать требл.

На награду претендовали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Левандовски также признан лучшим форвардом сезона-2019/20 в Лиге чемпионов.

Форвард забил 15 мячей (два из них – с пенальти) в 11 матчах турнира. Кроме того, он сделал шесть голевых передач. В списке бомбардиров Левандовски опередил Эрлинга Холанда («Ред Булл» / «Боруссия»), забившего 10 мячей.

Левандовскому не хватило двух мячей до повторения рекорда Криштиану Роналду, забившего 17 голов в Лиге чемпионов-2013/14.

Нападающий «Баварии» впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов. Он играл в финале этого турнира в составе дортмундской «Боруссии» в 2013 году, однако тогда его команда уступила «Баварии» (1:2).

Также на приз претендовали Килиан Мбаппе и Неймар, выступающие за «ПСЖ».

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