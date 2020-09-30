«Добро пожаловать в наш мир, Арсений Евгеньевич». У Плющенко и Рудковской родился второй сын

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и его жена стали родителями сына Арсения.

У Плющенко и Рудковской уже есть один общий ребенок – сын Александр (Гном Гномыч), которому сейчас 7 лет. Кроме того, у Плющенко от первого брака есть сын, а у Рудковской – двое сыновей.

«Добро пожаловать в наш мир. Арсений Евгеньевич Плющенко, 25 сентября 2020!» – написал Плющенко.

«Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко», – написала Рудковская в инстаграме.

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Откуда у Гном Гномыча такое прозвище? Сколько он зарабатывает? И почему сейчас спорит с Аршавиным?

Вы знаете Гном Гномыча, но у Плющенко есть и старший сын: его хотели назвать Кристианом, и он носит другую фамилию