«Добро пожаловать в наш мир, Арсений Евгеньевич». У Плющенко и Рудковской родился второй сын

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская стали родителями сына Арсения.
У Плющенко и Рудковской уже есть один общий ребенок – сын Александр (Гном Гномыч), которому сейчас 7 лет. Кроме того, у Плющенко от первого брака есть сын, а у Рудковской – двое сыновей.
«Добро пожаловать в наш мир. Арсений Евгеньевич Плющенко, 25 сентября 2020!» – написал Плющенко.
«Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко», – написала Рудковская в инстаграме.
Плющенко + Рудковская = ❤️ с первого взгляда: знакомство благодаря Билану и секс через 8 часов. Это Яна вернула Женю на лед
Откуда у Гном Гномыча такое прозвище? Сколько он зарабатывает? И почему сейчас спорит с Аршавиным?
Вы знаете Гном Гномыча, но у Плющенко есть и старший сын: его хотели назвать Кристианом, и он носит другую фамилию
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Arseniy Plushenko welcome in our world 😇Арсений Евгеньевич Плющенко 25.09.2020 ! 🙏🏻.