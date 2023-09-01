Татьяна Тарасова: «Знания важны, но дети-спортсмены больше тренируются, чем учатся. Один диплом нужно получить как минимум»
Татьяна Тарасова считает, что у спортсменов должен быть минимум один диплом об образовании.
«Чаще вспоминаю школьные годы, чем студенческие. Какой был любимый предмет? Историей много интересовалась.
Знания важны, но современные дети-спортсмены больше тренируются, чем учатся. Диплом не так важен? Нет, один диплом нужно получить как минимум.
Что касается вопроса о том, можно ли тренера назвать учителем, который влияет на мировоззрение ребенка, мне кажется, они не влияют на детей. Жизнь пытается повлиять, а не тренер», — сказала Тарасова.
Как правило, приходится жертвовать чем то одним, чаще учебой.
Это не только наша проблема, такая ситуация у всех. Попадалось интервью Саши Коэн, где она рассказывала, что по настоящему училась где то до шестого класса, а потом в её жизни было в основном ФК. По словам Саши, с одной стороны здорово, когда ты в 17 лет попадаешь на ОИ, а с другой стороны, когда твоя сестра. получившая нормальное образование, рассуждает о вещах, о которых ты не имеешь понятия, ты чувствуешь себя неполноценной. В итоге Коэн уже после окончания спортивной карьеры поступила на специальные образовательные курсы, для лиц, которые не смогли по каким то причинам получить среднее образование.