Татьяна Тарасова: «Знания важны, но дети-спортсмены больше тренируются, чем учатся. Один диплом нужно получить как минимум»

Татьяна Тарасова считает, что у спортсменов должен быть минимум один диплом об образовании.

«Чаще вспоминаю школьные годы, чем студенческие. Какой был любимый предмет? Историей много интересовалась.

Знания важны, но современные дети-спортсмены больше тренируются, чем учатся. Диплом не так важен? Нет, один диплом нужно получить как минимум.

Что касается вопроса о том, можно ли тренера назвать учителем, который влияет на мировоззрение ребенка, мне кажется, они не влияют на детей. Жизнь пытается повлиять, а не тренер», — сказала Тарасова.