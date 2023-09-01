Татьяна Тарасова: «Знания важны, но дети-спортсмены больше тренируются, чем учатся. Один диплом нужно получить как минимум»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что у спортсменов должен быть минимум один диплом об образовании.

«Чаще вспоминаю школьные годы, чем студенческие. Какой был любимый предмет? Историей много интересовалась.

Знания важны, но современные дети-спортсмены больше тренируются, чем учатся. Диплом не так важен? Нет, один диплом нужно получить как минимум.

Что касается вопроса о том, можно ли тренера назвать учителем, который влияет на мировоззрение ребенка, мне кажется, они не влияют на детей. Жизнь пытается повлиять, а не тренер», — сказала Тарасова. 

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinara V
Татьяна Анатольевна очень права . У многих спортсменов хромает образование . Иногда слушаешь интервью , вроде бы звезда , а речь не поставлена , много слов паразитов . Спорт спортом , а образование важно . Особенно для мужчин .
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Получить? Толку от такого диплома? Если нет знаний, то работу будет делать тот специалист, у которого не только корочка, но и знания. Хотя учиться, имея возможность практиковаться, намного продуктивнее.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Совмещение большого спорта и серьезной учебы, как, к примеру, у Чена или Гуменника, явление довольно редкое. Причем и в этих случаях Чену пришлось взять академический отпуск для подготовки к ОИ, а Гуменник поступил в универ только через два года после сдачи ЕГЭ, несмотря на его почти сто бальные результаты.
Как правило, приходится жертвовать чем то одним, чаще учебой.
Это не только наша проблема, такая ситуация у всех. Попадалось интервью Саши Коэн, где она рассказывала, что по настоящему училась где то до шестого класса, а потом в её жизни было в основном ФК. По словам Саши, с одной стороны здорово, когда ты в 17 лет попадаешь на ОИ, а с другой стороны, когда твоя сестра. получившая нормальное образование, рассуждает о вещах, о которых ты не имеешь понятия, ты чувствуешь себя неполноценной. В итоге Коэн уже после окончания спортивной карьеры поступила на специальные образовательные курсы, для лиц, которые не смогли по каким то причинам получить среднее образование.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ Marina Niskanen
Так они и получают дипломы.Каждый год. Приедут-пофотографируются-получат диплом-похвастаются в соцсетях.Видимо, вузы за спорсменов получают какие-то плюшки. Поступать, ходить на лекции, сдавать сессии- для слабаков.
Ну так и есть. Скажем, я в региональном вузе учился и у нас в то время числился футболист ЦСКА, сам он ни на одном занятии не побывал, ессна, просто диплом получил. Но для вуза это была своего рода реклама, хотя не фанат футбола и конкретно ЦСКА фиг сообразил бы кто это такой вообще
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
К сожалению, идут за получением диплома, а не знаний. Потом это сразу видно кто есть кто как специалист.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marina Niskanen
Так они и получают дипломы.Каждый год. Приедут-пофотографируются-получат диплом-похвастаются в соцсетях.Видимо, вузы за спорсменов получают какие-то плюшки. Поступать, ходить на лекции, сдавать сессии- для слабаков.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viewer.
Вот права Тарасова -"что касается вопроса о том, можно ли тренера назвать учителем, который влияет на мировоззрение ребенка, мне кажется, они не влияют на детей." Даже интересно,почему так? Тренер-это же умный,зрелый,талантливый человек,с которым воспитанник проводит много времени.Вот тоже кажется,что взгляды на жизнь тренера обычно не перенимаются, не отражаются на мировоззрении спортсмена.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tull
Качество современного образования таково, что готовят не спецов, а держателей дипломов. Сам тех ВУЗ закончил, на производстве "все снова да ладом".
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bleffinho
если бы ещё у нас диплом гарантировал знания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
У спортсменов большие привилегии в плане поступления. Тут выбор за ними. Захотят, будут учиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
katanie-na-ldu
А что значит "жизнь пытается повлиять, а не тренер"? Как раз-таки ближайшее окружение и влияет больше всего, как основная составляющая жизни, как то, на что ориентируешься в своих жизненных выборах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Kovaleva
Ответ viewer.
Вот права Тарасова -"что касается вопроса о том, можно ли тренера назвать учителем, который влияет на мировоззрение ребенка, мне кажется, они не влияют на детей." Даже интересно,почему так? Тренер-это же умный,зрелый,талантливый человек,с которым воспитанник проводит много времени.Вот тоже кажется,что взгляды на жизнь тренера обычно не перенимаются, не отражаются на мировоззрении спортсмена.
Существенная часть тренеров, работающих с детьми на самом начальном этапе - молодые спортсмены-недоучки, которые либо совсем не имеют педобразования, либо только-только получили корочки тренера. О зрелости в данном случае говорить не приходится. Хорошо, если в группе есть более опытный наставник, но если нет, то одного ребенка, по сути, учит другой ребёнок - постарше и с парой медалек в активе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий