Медведева об отношениях с Тутберидзе: «Просто работаем вместе, коллеги»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с Этери Тутберидзе.

«Просто работаем вместе, коллеги.

С другими фигуристами общаемся хорошо, все в социальных сетях можно увидеть, много фотографий с другими девчонками, с мальчишками, ездим по шоу.

Просто шоу сейчас очень много, и нам не общаться варианта нет, потому что это все-таки такой «фигурнокатательный социум», который мы называем «фигурнокатательная семья».

Мы друг от друга никуда, мы друг друга поддерживаем, и все у нас хорошо», – сказала двукратная чемпионка мира.

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31 комментарий
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Ожидаемый ответ про Тутберидзе.
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Все фигуристы общаются между собой, это естественно. На шоу все встречаются, шутят, снимают видео. Так и должно быть.
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И пусть будет и дальше всё отлично! Женя всегда притягивает внимание, яркая, коммуникабельная, и с отличным чувством юмора! Я думаю, что Женя со всеми хорошо общается!
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С какой стати она коллега Тутберидзе?
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Интересно, кто это спросил и что ожидал услышать. Если человек не посвещенный, то простительно, а если с провокационными мотивами, так ему и расскажут все начистоту, Женя уже "собаку съела" на всяких Кузнецовых))
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Женя общительная, коммуникабельная девушка
+12
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Ответ Лакс
Женечка - крутая. Уже успела стать коллегой Этери. Видимо и на катке уже столько же времени проводит.
Нужно видео смотреть, выдернули одно предложение из текста
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Коллеги)) Наглость - второе счастье. Когда станет тренером, тогда и станут коллегами. А пока бывшая ученица тренера, достигшая под её руководством все свои имеющиеся высшие спортивные титулы.

А если не осталось каких либо тёплых, благодарных чувств, то уж по крайней мере, как Щербакова, можно избегать этой темы.
+15
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+6
Мы тоже все коллеги на ветке ФК.
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Ответ AngelTs
Коллеги)) Наглость - второе счастье. Когда станет тренером, тогда и станут коллегами. А пока бывшая ученица тренера, достигшая под её руководством все свои имеющиеся высшие спортивные титулы. А если не осталось каких либо тёплых, благодарных чувств, то уж по крайней мере, как Щербакова, можно избегать этой темы.
Она так и сказала, что как тренер и бывший спортсмен общаются, а выдернули одну фразу
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Ответ Oleandra
С какой стати она коллега Тутберидзе?
У Тутберидзе спросите. Думаю ответит на все вопросы преданной её поклонницы
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Мда ну и вопрос, интересно задавший его человек доволен ответом
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Женя очень общительная ,дружелюбная, с отличным чувством юмора))работа в удовольствие-это прекрасно!
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И очень хорошо, что коллеги и что работают вместе!
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Краткость -сестра таланта .
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Женя со всеми фигуристами общается хорошо , на шоу всегда какую - нибудь веселуху устроят после выступлений , молодцы ребята , умеют работать профессионально и весело !
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Так это и есть в жизни. Работа, коллеги. В коллективе рабочем общение. А Женя очень контактный человек и со всеми у неё дружеские отношения
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Коллеги?)
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обыкновенный террариум
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Насчёт коллег - это слишком, Женя!
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Ответ AngelTs
Коллеги)) Наглость - второе счастье. Когда станет тренером, тогда и станут коллегами. А пока бывшая ученица тренера, достигшая под её руководством все свои имеющиеся высшие спортивные титулы. А если не осталось каких либо тёплых, благодарных чувств, то уж по крайней мере, как Щербакова, можно избегать этой темы.
Коллеги по льду. Женя и не ставит себя на одну ступень, как тренер
+6
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+2
Ответ АннаФ
и все таки мне жаль…что они не общаются как прежде. Раньше они даже некоторые праздники отмечали вместе. Было бы здорово увидеть их обеих вместе не на льду. А как раньше. Прекрасное было время.
Прошлое, конечно, надо помнить, но жить им - не стоит. Вынести уроки и идти дальше по своей линии жизни.
+1
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Женечка - крутая. Уже успела стать коллегой Этери. Видимо и на катке уже столько же времени проводит.
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Где это они вместе работают? На шоу у Авербуха или Тутберидзе? Кем там Женя работает? Про тренерство Жени не объявлялось. На лед выходит? Тогда все участники шоу или все фигуристы являются коллегами Тутберидзе.
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Ответ Oleandra
с какой стати Тутберидзе должна отвечать за чужие слова? не она же ЕМ коллегой назвала.
Ну, у Жени спросите. Зачем пулять свой вопрос сюда в воздух. Здесь ни Жени, ни Этери. А мы- диванные воскресные эксперты
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Ответ Марина Елисеева
Коллеги?)
А вы значение слова "коллеги" знаете? Коллеги - это, в том числе, начальники и подчинённые
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Ответ AngelTs
Коллеги)) Наглость - второе счастье. Когда станет тренером, тогда и станут коллегами. А пока бывшая ученица тренера, достигшая под её руководством все свои имеющиеся высшие спортивные титулы. А если не осталось каких либо тёплых, благодарных чувств, то уж по крайней мере, как Щербакова, можно избегать этой темы.
А с чего Щербаковой быть обиженной ?
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