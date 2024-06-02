Медведева об отношениях с Тутберидзе: «Просто работаем вместе, коллеги»
Евгения Медведева рассказала о своих отношениях с Этери Тутберидзе.
«Просто работаем вместе, коллеги.
С другими фигуристами общаемся хорошо, все в социальных сетях можно увидеть, много фотографий с другими девчонками, с мальчишками, ездим по шоу.
Просто шоу сейчас очень много, и нам не общаться варианта нет, потому что это все-таки такой «фигурнокатательный социум», который мы называем «фигурнокатательная семья».
Мы друг от друга никуда, мы друг друга поддерживаем, и все у нас хорошо», – сказала двукратная чемпионка мира.
А если не осталось каких либо тёплых, благодарных чувств, то уж по крайней мере, как Щербакова, можно избегать этой темы.