Валиева и актер Кемстач стали ведущими фестиваля «Петровские ассамблеи» в Санкт-Петербурге

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева стала ведущей музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге.

Фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.1» прошел 2 июня на «Газпром-Арене». Вместе с Валиевой мероприятие провел актер Леон Кемстач.

Фигуристка была одета в ярко-красное платье с открытыми плечами. 

– Очень красивая новая прическа, как вы подбирали образ?

– Да как-то образ сам собой подобрался.

– Сам образ Гостьи из будущего как получился?

– Так и получился. Леон все-таки играл в сериале «Слово пацана», он больше ассоциируется с прошлым. А я – из будущего, – приводит слова Валиевой «Чемпионат». 

Фото: «Московский комсомолец»

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24 комментария
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Ответ Viks
Кто финансирует сие мероприятие? Кто заплатил Валиевой? Нет ли здесь поддержки допингистки государством?
Какое отношение этот фестиваль имеет к спорту?
+8
-2
+6
Ответ Viks
Кто финансирует сие мероприятие? Кто заплатил Валиевой? Нет ли здесь поддержки допингистки государством?
В интернете написано:
Музыкальный фестиваль "Петровские ассамблеи" организован АНО РТСП «ПЯТЬ ЗВЕЗД» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
С ФК и спортом никак не связано.
+4
-1
+3
Ответ Viks
Комитет по культуре - это государственные деньги.
Но это мероприятие не спортивное.
А ей нельзя участвовать в спортивном мероприятии, финансируемое государством.
Вчерашнее мероприятие не спортивное.
+4
-1
+3
Ответ Viks
Кто финансирует сие мероприятие? Кто заплатил Валиевой? Нет ли здесь поддержки допингистки государством?
Следствие ведут колобки?
Это мероприятие никак не связано и с ФК.

А еще можно пойти по стопам В. Бородина, главного доносчика современности...
+8
-6
+2
Ответ Viks
Кто финансирует сие мероприятие? Кто заплатил Валиевой? Нет ли здесь поддержки допингистки государством?
Здесь - нет.
+1
0
+1
странно, по задумке, он- мальчик из прошлого, она - девочка из будущего, но в одежде этого никак не отразили. Выглядит так, будто ведущие разные мероприятия ( так быть не должны, ведущие всегда дополняют друг друга).
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Ответ Viks
Шоу Тут-зе тоже мероприятие не спортивное, но Валиеву из него выкинули.
Что же вас так штормит, что вы совсем потеряли связь с обьективностью?
Шоу Тутберидзе это совсем другая история, в нем участвуют действующие фигуристы и тренерЫ сборной команды страны, оно проходит на государственных катках.

Выдохните, успокойтесь и признайте, что в данном случае вы неправы.
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Ответ Viks
Государственными деньгами поддерживается действующая допингистка --- тут я тоже неправ?
Если даже теоретически отправить Камилу в места лишения свободы, содержание заключённых тоже происходит при участии государственных денег.
Сослать её в глухую тайгу, пусть живёт в шалаше и питается грибами и ягодами? Но природные ресурсы это собственность государства.
И т.д... Просто абсурд.

Что вы предлагаете с ней сделать??
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Ответ Olga.t
Если даже теоретически отправить Камилу в места лишения свободы, содержание заключённых тоже происходит при участии государственных денег. Сослать её в глухую тайгу, пусть живёт в шалаше и питается грибами и ягодами? Но природные ресурсы это собственность государства. И т.д... Просто абсурд. Что вы предлагаете с ней сделать??
Что вы предлагаете с ней сделать?? --- Не платить государственных денег, ни за что.
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Ответ Алексей Авдохин
Здесь - нет.
Голословно. Если Валиева получила вознаграждение из государственных денег (а комитет по культуре - это государственные деньги), то сие есть поддержка государством действующей допингистки.
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Ответ Viks
Что вы предлагаете с ней сделать?? --- Не платить государственных денег, ни за что.
Камила наказана решением суда.
Это решение соблюдается. Все остальное это ваши желания.

Не хочется углубляться в тему, почему власти так продвигают Валиеву в медийном пространстве, это неприятно и неправильно. Но это другая тема.
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