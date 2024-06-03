Валиева и актер Кемстач стали ведущими фестиваля «Петровские ассамблеи» в Санкт-Петербурге
Камила Валиева стала ведущей музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге.
Фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.1» прошел 2 июня на «Газпром-Арене». Вместе с Валиевой мероприятие провел актер Леон Кемстач.
Фигуристка была одета в ярко-красное платье с открытыми плечами.
– Очень красивая новая прическа, как вы подбирали образ?
– Да как-то образ сам собой подобрался.
– Сам образ Гостьи из будущего как получился?
– Так и получился. Леон все-таки играл в сериале «Слово пацана», он больше ассоциируется с прошлым. А я – из будущего, – приводит слова Валиевой «Чемпионат».
Фото: «Московский комсомолец»
Музыкальный фестиваль "Петровские ассамблеи" организован АНО РТСП «ПЯТЬ ЗВЕЗД» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
С ФК и спортом никак не связано.
А ей нельзя участвовать в спортивном мероприятии, финансируемое государством.
Вчерашнее мероприятие не спортивное.
Это мероприятие никак не связано и с ФК.
А еще можно пойти по стопам В. Бородина, главного доносчика современности...
Шоу Тутберидзе это совсем другая история, в нем участвуют действующие фигуристы и тренерЫ сборной команды страны, оно проходит на государственных катках.
Выдохните, успокойтесь и признайте, что в данном случае вы неправы.
Сослать её в глухую тайгу, пусть живёт в шалаше и питается грибами и ягодами? Но природные ресурсы это собственность государства.
И т.д... Просто абсурд.
Что вы предлагаете с ней сделать??
Это решение соблюдается. Все остальное это ваши желания.
Не хочется углубляться в тему, почему власти так продвигают Валиеву в медийном пространстве, это неприятно и неправильно. Но это другая тема.