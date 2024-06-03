Валиева и актер Кемстач стали ведущими фестиваля «Петровские ассамблеи» в Санкт-Петербурге

Камила Валиева стала ведущей музыкального фестиваля в Санкт-Петербурге.

Фестиваль «Петровские ассамблеи 3.2.1» прошел 2 июня на «Газпром-Арене». Вместе с Валиевой мероприятие провел актер Леон Кемстач.

Фигуристка была одета в ярко-красное платье с открытыми плечами.

– Очень красивая новая прическа, как вы подбирали образ?

– Да как-то образ сам собой подобрался.

– Сам образ Гостьи из будущего как получился?

– Так и получился. Леон все-таки играл в сериале «Слово пацана», он больше ассоциируется с прошлым. А я – из будущего, – приводит слова Валиевой «Чемпионат».

Фото: «Московский комсомолец»