Тарасова о планах Трусовой создать собственное шоу: «Откуда она может знать, как это делать? Девочки, которые обладают таким самомнением, пусть пробуют»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила перспективы ледового шоу Александры Трусовой.

Ранее «Матч ТВ» сообщил о планах фигуристки создать собственное шоу.

– Как относитесь к решению Александры Трусовой создать свое ледовое шоу?

– Мне кажется, она еще маленькая девочка, чтобы создавать свое шоу. Работать в шоу – одно дело, создать его – совершенно другое. Надо иметь опыт, много смотреть, мне кажется, у нее такого опыта нет.

– Вы готовы оказать ей помощь?

– Знаете, никто не просит и, думаю, не попросят. Эти девочки очень уверенные в своих силах. Что такое создать? Создать – это и придумать, и набрать людей, предложить им зарплату, сделать им интересный график работы, поставить им разнообразные номера и танцы. Откуда она может знать, как это делать?

– Уже есть шоу Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Татьяны Навки. Не перенасыщен ли рынок?

– Понимаете, мне даже неудобно про это говорить. Девочки, которые обладают таким самомнением, пусть пробуют, – сказала заслуженный тренер СССР.

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46 комментариев

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Olgacher
Думаю, сделает с Рудковской и Плющенко на их базе., программу составит частично сама. Это и будет "ее" шоу. Очередной шаг её продюсера Рудковской. Все остальное на уровне анекдота
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AllaS
Ответ Olgacher
Думаю, сделает с Рудковской и Плющенко на их базе., программу составит частично сама. Это и будет "ее" шоу. Очередной шаг её продюсера Рудковской. Все остальное на уровне анекдота
Также делала Лиза Тук, попробовала года четыре назад на базе Мишина и все .Пробу шоу ЛТ профессор увидел и на следующий год на свой юбилей к ней не обращался , на его юбилее она выступила просто с показательным номером. Более попыток не было.
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gold-for-zagitova
Татьяна Анатольевна все по факту сказала. Ни убавить, ни прибавить!
Девочкам с большим самомнением (это не только к Саше Трусовой относится, но и к многим нашим знаменитым фигуристкам) надо заниматься тем, что им под силу в данный период жизни в силу возраста и реальных возможностей!
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Maturmalai
Ответ gold-for-zagitova
Татьяна Анатольевна все по факту сказала. Ни убавить, ни прибавить! Девочкам с большим самомнением (это не только к Саше Трусовой относится, но и к многим нашим знаменитым фигуристкам) надо заниматься тем, что им под силу в данный период жизни в силу возраста и реальных возможностей!
АЗ создает собственную школу, АТ - собственное шоу. С одной стороны - куда им без опыта? С другой - опыт нарабатывается как раз в ходе попыток. Тем более, а чем им еще заниматься?
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Марта2222
"придумать, и набрать людей, предложить им зарплату, сделать им интересный график работы, поставить им разнообразные номера и танцы" - для этого можно просто нанять специалистов, не обязательно самой все знать и делать. Тут главное - наличие средств на все это.
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nina1212
Ответ Алеся Ткаченко
Тарасова решила Сашу загнобить?Приказ что ли откуда-то сверху пришел?Пусть попробует,жалко что ли
заказ как раз от стороны Трусовой, распиарить будущее шоу и проверить почву, посмотреть реакцию болельщиков
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Фира Фасхутдинова
Ответ Игнат Макаров
Бабка, судя по всему, достала людей и обиделась на всех. Обосрала всё, о чем и о ком спрашивали. И Горбачеву, и Кагановскую, и пр. А еще недавно ренессанс был, благоволила всему и вся. Ненадолго хватило.
Нет, не всех. Двух фигуристок тактично обошла).
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Сережа-молодец!
Шоу еще нет (как нет заявления самой Саши), но обсудить нужно обязательно
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Ковид 07.10.52
Все шоу идут за государственный счет, а тут еще и пробовательницы подоспели...страна не обеднеет...тьфу...
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N-fox
Ей же не обязательно самой всем заниматься. Найдет специально обученых людей, а она может быть в качестае бренда, имени, ну и главной героини.
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Юра Плисецкий
Ответ Сережа-молодец!
Шоу еще нет (как нет заявления самой Саши), но обсудить нужно обязательно
А зачем запускать подобный слух? Как раз ради обсуждения.
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Маргарита В Сафронова
У Саши яркое имя. Ей будут помогать. Но, я думаю, Саше надо прежде всего учиться, не терять время. Учиться и пробовать себя во всём, что интересно. А там уже сама сможет добиться, чего захочет,без рабской зависимости от прошаренных.
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Natalia Solomakha
Вопрос журналистов про "оказать помощь" - это пять. Так и представляю, как Трусова с Тарасовой организуют шоу на льду. Хореографом у них будет Железняков, приглашённой звездой Ягудин, а конферансье тот комментатор с вечно сальными волосами на лысине, забыла имя, который её терпеть не может. И всё это покажет Первый канал.
Полный комплект.
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vanessa2021
Ответ AllaS
Также делала Лиза Тук, попробовала года четыре назад на базе Мишина и все .Пробу шоу ЛТ профессор увидел и на следующий год на свой юбилей к ней не обращался , на его юбилее она выступила просто с показательным номером. Более попыток не было.
Я за то, чтобы все девочки пробовали , что хотят делать, в постспортивной жизни. Пусть развиваются в разных направлениях. Поют, танцуют, ходят на презентации, участвуют в шоу. Пусть открывают свои шоу, школы, делают свои бренды одежлы, косметики, да чего угодно. .

"Кто сказал что нельзя- я сказала что можно")))
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Ирина Петрова
Ответ Алеся Ткаченко
Тарасова решила Сашу загнобить?Приказ что ли откуда-то сверху пришел?Пусть попробует,жалко что ли
Ой, да ладно, новость для вас, девочка немосковская, зачем с ней церемониться
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orlitza
Ответ lenapan
Какой-то поток сознания у Тарасовой. Если Трусова приедет с бенефисом хотя бы из трех-пяти номеров, пойду, не задумываясь. Она отлично выступает и всегда в форме.
Ну вот, есть планы на будущее.
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Den3Lo
Ответ Фира Фасхутдинова
Нет, не всех. Двух фигуристок тактично обошла).
А папы тех фигуристок на ТАТ не наезжали и отстранить ее от комментирования, те фактически лишить работы не пытались.
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Ирина С
Не могу понять, почему от ТАТ идёт такой негатив в адрес Трусовой: любое Сашино действие или заявление влекут за собой совершенно оскорбительные комментарии. Поневоле, начинаешь подозревать чей-то заказ и злой умысел.
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Александр Шульгин
ТЩК надо было под этим брендом шоу делать зря они это распиареное наименование не использовали надо было ради бизнеса договорится денег бы заработали хороших уверен.
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orlitza
Ответ Маргарита В Сафронова
У Саши яркое имя. Ей будут помогать. Но, я думаю, Саше надо прежде всего учиться, не терять время. Учиться и пробовать себя во всём, что интересно. А там уже сама сможет добиться, чего захочет,без рабской зависимости от прошаренных.
У неё есть родители, которые знают, что делать.
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inspire162
Ответ vanessa2021
Во первых, про "наезд" на тат- чистый вброс из "анонимного источника". Который опроверг пиар- менеджер Саши, а Первый канал официально не подтверждал. Наброс, организованный Черносвитовой из спортивного вещания Пераого. Во вторых, ТАТ поливала гуано всегда и до этой истории.. У нее есть любимки и нелюбимки, так было всегда. Пытаться призвать ее хоть к какойто объективности в комментах или хотя бы промолчать про своих нелюбимок - бесполезно.
Пиар-менеджер хоть и опроверг, но факты - ТАТ не комментирует, а Саня исчезла с 1-го. Да и Гришин же при невыключенном микрофоне проговорился, не от фонаря же.
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vanessa2021
Ответ Ponpony
Была бы свободна в выборе работы попросилась бы к Александре в сценаристы, даже тему для первого сценария посоветовала. Из Приключений Буратино можно сделать великолепный ремэйк, причем с привлечением мелких но очень талантливых новисов. Нужен вокал? У нас в соседнем Казахстане лучший детский голос планеты, Тулешева, без постоянной работы на сцене, а можно замахнуться и выше, Эмани Биша по малолетству еще не гастролирует на взрослой сцене. Что касается тяжелого реквизита, и организации самих гастролей, то тут я не советчица.
Для успеха шоу нужно популярное имя. А талантов, никому не известных в стране полно. Но в шоу нужно раскрученное имя на афише.
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inspire162
Ответ lenapan
Какой-то поток сознания у Тарасовой. Если Трусова приедет с бенефисом хотя бы из трех-пяти номеров, пойду, не задумываясь. Она отлично выступает и всегда в форме.
То, что пойдёте Вы лично, не обещает полного зала.
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orlitza
Ответ Ponpony
Была бы свободна в выборе работы попросилась бы к Александре в сценаристы, даже тему для первого сценария посоветовала. Из Приключений Буратино можно сделать великолепный ремэйк, причем с привлечением мелких но очень талантливых новисов. Нужен вокал? У нас в соседнем Казахстане лучший детский голос планеты, Тулешева, без постоянной работы на сцене, а можно замахнуться и выше, Эмани Биша по малолетству еще не гастролирует на взрослой сцене. Что касается тяжелого реквизита, и организации самих гастролей, то тут я не советчица.
Попробуйте связаться с фигуристкой или её представителями. Это реальное предложение, а не бла-бла ...
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vanessa2021
Ответ nina1212
ни одна фигуристка не смогла со всеми испортить отношения, как это смогла Трусова) Вот это талант) Еще какое то шоу хочет, кто к ней пойдет? Ни подруг, ни друзей, всех подозревает, все ее обижают
Саша Трусова- та фигуристка, которая при всех своих переходах сохранила хорошие отношения со всеми тренерами. Даже Тутберидзе весной после тура своего шоу сказала, что жалеет что не было Саши Трусовой в ее шоу.

Если будут деньги платить- побегут все фигуристы, а бесплатно и у "друзей" выступать не будут.

Саша- тот человек, которая ни разу ничего плохого не сказала ни про кого, не сделала ничего плохого никому. Не набрасывала на бывших тренеров, не делала пакостей другим фигуристам (коньки не крала, как некоторые).
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