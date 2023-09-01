Тарасова о планах Трусовой создать собственное шоу: «Откуда она может знать, как это делать? Девочки, которые обладают таким самомнением, пусть пробуют»

Татьяна Тарасова оценила перспективы ледового шоу Александры Трусовой.

Ранее «Матч ТВ» сообщил о планах фигуристки создать собственное шоу.

– Как относитесь к решению создать свое ледовое шоу?

– Мне кажется, она еще маленькая девочка, чтобы создавать свое шоу. Работать в шоу – одно дело, создать его – совершенно другое. Надо иметь опыт, много смотреть, мне кажется, у нее такого опыта нет.

– Вы готовы оказать ей помощь?

– Знаете, никто не просит и, думаю, не попросят. Эти девочки очень уверенные в своих силах. Что такое создать? Создать – это и придумать, и набрать людей, предложить им зарплату, сделать им интересный график работы, поставить им разнообразные номера и танцы. Откуда она может знать, как это делать?

– Уже есть шоу Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Татьяны Навки. Не перенасыщен ли рынок?

– Понимаете, мне даже неудобно про это говорить. Девочки, которые обладают таким самомнением, пусть пробуют, – сказала заслуженный тренер СССР.

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