Тарасова о планах Трусовой создать собственное шоу: «Откуда она может знать, как это делать? Девочки, которые обладают таким самомнением, пусть пробуют»
Татьяна Тарасова оценила перспективы ледового шоу Александры Трусовой.
Ранее «Матч ТВ» сообщил о планах фигуристки создать собственное шоу.
– Как относитесь к решению Александры Трусовой создать свое ледовое шоу?
– Мне кажется, она еще маленькая девочка, чтобы создавать свое шоу. Работать в шоу – одно дело, создать его – совершенно другое. Надо иметь опыт, много смотреть, мне кажется, у нее такого опыта нет.
– Вы готовы оказать ей помощь?
– Знаете, никто не просит и, думаю, не попросят. Эти девочки очень уверенные в своих силах. Что такое создать? Создать – это и придумать, и набрать людей, предложить им зарплату, сделать им интересный график работы, поставить им разнообразные номера и танцы. Откуда она может знать, как это делать?
– Уже есть шоу Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, Татьяны Навки. Не перенасыщен ли рынок?
– Понимаете, мне даже неудобно про это говорить. Девочки, которые обладают таким самомнением, пусть пробуют, – сказала заслуженный тренер СССР.
Саша Трусова – все? Не хочет больше соревноваться, и у нее на это 5 причин
Где твои крылья, которые нравились мне? Без четверных Трусова неинтересна даже самой себе
Девочкам с большим самомнением (это не только к Саше Трусовой относится, но и к многим нашим знаменитым фигуристкам) надо заниматься тем, что им под силу в данный период жизни в силу возраста и реальных возможностей!
Полный комплект.
"Кто сказал что нельзя- я сказала что можно")))
Если будут деньги платить- побегут все фигуристы, а бесплатно и у "друзей" выступать не будут.
Саша- тот человек, которая ни разу ничего плохого не сказала ни про кого, не сделала ничего плохого никому. Не набрасывала на бывших тренеров, не делала пакостей другим фигуристам (коньки не крала, как некоторые).