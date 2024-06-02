Роман Костомаров: «Буду принимать участие в шоу, пока это актуально и зритель хочет видеть меня на льду»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Роман Костомаров заявил, что продолжит участвовать в ледовых шоу.

«У нас будет ежегодное шоу в Сочи. Мы практически десять лет туда ездим и выступаем. Будем надеяться, что в этом году мне удастся поднять свой уровень катания по сравнению с декабрем. Может, придумаем что-то новенькое с Ильей Авербухом и с моей женой, сделаем новый номер.

Я буду принимать участие в шоу, пока это актуально и зритель хочет видеть меня на льду. Я буду пытаться делать максимум того, что могу», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.

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1 комментарий
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Без рук, без ног, и опять надо уровень катания поднимать🙈🙈🙈 Прям страшный сон какой-то😣 Неужели нельзя ему больше не кататься? Песни петь, стихи читать, номера ставить, да полно же всего ещё можно делать в шоу.
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