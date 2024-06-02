Роман Костомаров: «Буду принимать участие в шоу, пока это актуально и зритель хочет видеть меня на льду»

Роман Костомаров заявил, что продолжит участвовать в ледовых шоу.

«У нас будет ежегодное шоу в Сочи. Мы практически десять лет туда ездим и выступаем. Будем надеяться, что в этом году мне удастся поднять свой уровень катания по сравнению с декабрем. Может, придумаем что-то новенькое с Ильей Авербухом и с моей женой, сделаем новый номер.

Я буду принимать участие в шоу, пока это актуально и зритель хочет видеть меня на льду. Я буду пытаться делать максимум того, что могу», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.