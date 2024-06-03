Татьяна Мишина: «Обидно, что не допускают к международным стартам, но это уже не первый год так. Остается соревноваться здесь — выхода нет»

Теги сборная России ISU Татьяна Мишина Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Мишина высказалась о недопуске российских фигуристов к международным стартам.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что ISU не планирует допускать российских спортсменов к соревнованиям нового сезона. Россияне не участвуют в международных стартах с марта 2022 года. 

«Было ожидаемо, что не допустят в предстоящем сезоне. Важно, что будет через сезон.

Это не так критично. На российских соревнованиях ребята, которые на подъеме, будут так же бороться, будет хороший уровень на всех турнирах.

Конечно, обидно, что не допускают, но это уже не первый год так. Остается соревноваться здесь — выхода нет.

Нужно соревноваться, держать форму, дух, характер», — сказала Мишина.

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6 комментариев
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А что изменится через сезон? Отбор на ОИ-2026 по результатам ЧМ-2025, т е туда никто не отберется, даже если допустят в следующем. А так - возвращение будет по известному пути, без этапов ГП и одна квота на ЧЕ/ЧМ.
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Ну как сказать, недопуск к этому сезону означает, что больше одной квоты на вид не будет. Другое дело, что получится ли у кого-то хотя бы одной воспользоваться.
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Тренеров конечно же тоже жаль в этой ситуации, всю жизнь привыкли работать на мс-результат, мотивировать этим себя и учеников, радоваться успехам со всей страной. А теперь приходится перестраиваться, пытаясь мириться с ситуацией.
+4
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+3
На ОИ26 уже точно рассчитывать не приходится.
+1
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+1
Ответ Lennuci
А что изменится через сезон? Отбор на ОИ-2026 по результатам ЧМ-2025, т е туда никто не отберется, даже если допустят в следующем. А так - возвращение будет по известному пути, без этапов ГП и одна квота на ЧЕ/ЧМ.
Есть ещё Небельхорн в ОИ-сезон, он для "неудачников" ЧМ.
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Только вопрос как в олимпийском сезоне квоты мы вернем . И как до момента допуска всех из сборной не потерять
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