Татьяна Мишина высказалась о недопуске российских фигуристов к международным стартам.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что ISU не планирует допускать российских спортсменов к соревнованиям нового сезона. Россияне не участвуют в международных стартах с марта 2022 года.

«Было ожидаемо, что не допустят в предстоящем сезоне. Важно, что будет через сезон.

Это не так критично. На российских соревнованиях ребята, которые на подъеме, будут так же бороться, будет хороший уровень на всех турнирах.

Конечно, обидно, что не допускают, но это уже не первый год так. Остается соревноваться здесь — выхода нет.

Нужно соревноваться, держать форму, дух, характер», — сказала Мишина.