Александр Лакерник: «Даже не слышал, чтобы вопрос допуска россиян как‑то обсуждался»

Теги сборная России ISU Александр Лакерник Фигурное катание

Почетный вице-президент ISU заявил, что вопрос допуска россиян не обсуждался.

Ранее появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не намерен допускать россиян до соревнований в новом сезоне.

«Нигде вопрос допуска россиян не звучал, не слышал, чтобы были озвучены какие‑то решения ISU. Никаких заседаний не было. Более того, даже не слышал, чтобы вопрос допуска россиян как‑то обсуждался», – сказал почетный вице‑президент ISU Александр Лакерник.

Под эгидой ISU проходят турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россияне не допускаются до стартов с 2022 года.

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16 комментариев
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Если собственные чиновники даже не пытаются как-то налаживать контакты и поднимать вопрос вариантов допуска, то исушникам это тем более не надо
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Только наш бомонд с уверенностью заявляет, что мы выступим на следующих ОИ.
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А почетный вице‑президент там вместо мебели, раз даже не обсуждается.
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Но только у нас перед такими словами есть заявления что на ОИ наша сборная точно поедет 👍
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Именно это и заявляет ИСУ, новость двумя постами ранее.
Лакерник спорит с кем-то, или подтверждает очевидное?
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Так он и не обсуждался, но и в планах обсуждать его тоже нет, судя по новостям.
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Как обычно: ничего не видели, ничего не слышали..
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Как бы чего не вышло, плавали, знаем.
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Лакерник, вы взносыв ISU делаете? Делаете. Вот и имеете все права задавать им любые вопросы. Если не хотят даже обсуждать , ну откажитесь от взносов.
Если вы только ухом водите, а не эскалируете этот вопрос, то правильно, они даже не пошевелятся.
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И не услышишь, пока не вернёшь Александре Вячеславовне украденное у неё золото.
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Ответ N-fox
Только наш бомонд с уверенностью заявляет, что мы выступим на следующих ОИ.
Ну сборную как и в Париж допустят, но не все виды
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Ответ deligy
А почетный вице‑президент там вместо мебели, раз даже не обсуждается.
Какая мебель? Он американского Элайджу ошампиньонил.
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Ответ deligy
А почетный вице‑президент там вместо мебели, раз даже не обсуждается.
Наверно сейчас нечетные дни и его не приглашают.
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