Александр Лакерник: «Даже не слышал, чтобы вопрос допуска россиян как‑то обсуждался»

Почетный вице-президент ISU заявил, что вопрос допуска россиян не обсуждался.

Ранее появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не намерен допускать россиян до соревнований в новом сезоне.

«Нигде вопрос допуска россиян не звучал, не слышал, чтобы были озвучены какие‑то решения ISU. Никаких заседаний не было. Более того, даже не слышал, чтобы вопрос допуска россиян как‑то обсуждался», – сказал почетный вице‑президент ISU Александр Лакерник.

Под эгидой ISU проходят турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Россияне не допускаются до стартов с 2022 года.