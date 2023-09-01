Татьяна Тарасова: «Нам бы хотелось, чтобы в будущем Валиева нас еще порадовала большими спортивными победами»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на присвоение Камиле Валиевой звания МСМК.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

«Это хорошо. Заслуженно. Нам бы хотелось, чтобы в будущем Камила нас еще порадовала большими спортивными победами. Думаю, эта девочка может нас порадовать», – сказала заслуженный тренер СССР.

Камиле Валиевой в марте присвоили звание мастера спорта международного класса. В феврале 2022-го она получила звание ЗМС

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17 комментариев

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ДИАНА
Ответ заблокированному пользователю
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Не надо смешивать Алину с Камилой, хватит уже .И та, и та прекрасные талантливые фигуристки!
+17
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+12
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Viks
Порадует. Годика через 4. Может быть.
+13
-10
+3
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private dancer
А нам бы не хотелось )
+6
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Dinara V
Камила совсем юная девочка . Однозначно будет радовать нас !
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-1
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Регина
Ответ Verysia
Наконец-то нашлась хоть одна достойная, а то все для ТАТ «ни о чем»
У неё есть достойный человек на все времена - Ягудин. А так ждите до следующего старта она быстро меняет мнения обо всех и о Камиле в том числе.
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Black&White
Ответ grey9610212
увы...и радости от шоу тоже нет...ей простор нужен, а не клетка
Скоро и в шоу запретят ей выход
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Viks
Ответ Регина
А что не через 10?😂
Бан светит на 4 года, не в курсе?
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Регина
Очень интересно будет посмотреть на неё и её новый программы.
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Verysia
Наконец-то нашлась хоть одна достойная, а то все для ТАТ «ни о чем»
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grey9610212
увы...и радости от шоу тоже нет...ей простор нужен, а не клетка
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Регина
Ответ Viks
Порадует. Годика через 4. Может быть.
А что не через 10?😂
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Зиля Бадриева
Хотелось бы, Татьяна Анатольевна. Время покажет. В любом случае Камила может нас радовать в шоу. Уровень её мастерства позволяет сделать целое шоу с ней, как у Юдзуру. Там она может оторваться по полной, как в Уэнсдей и Шаманке.
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Регина
Ответ Viks
Бан светит на 4 года, не в курсе?
Нет не в курсе если вы правил не знаете, вообще то максимум 2.
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Viks
Ответ Регина
Нет не в курсе если вы правил не знаете, вообще то максимум 2.
Вы правил не знаете. Проба взята на соревнованиях, по правилам ВАДА это 4 года, без вариантов. И ВАДА просит у КАС именно 4 года.
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Регина
Ответ Viks
Вы правил не знаете. Проба взята на соревнованиях, по правилам ВАДА это 4 года, без вариантов. И ВАДА просит у КАС именно 4 года.
15 лет была ей на тот момент и поэтому максимально дают 2 года.
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Большой Влад
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Леди совершенство. Хотя я не думаю, что она или какая-либо другая фигуристка снова побьет свои мировые рекорды, ее выступления будут столь же знаменитыми и запоминающимися. Теперь компоненты стали еще сильнее. Балетные руки, каких мы еще не видели у фигуристов. Она станет самой знаменитой фигуристкой в истории.
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