Татьяна Тарасова: «Нам бы хотелось, чтобы в будущем Валиева нас еще порадовала большими спортивными победами»
Татьяна Тарасова отреагировала на присвоение Камиле Валиевой звания МСМК.
Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.
«Это хорошо. Заслуженно. Нам бы хотелось, чтобы в будущем Камила нас еще порадовала большими спортивными победами. Думаю, эта девочка может нас порадовать», – сказала заслуженный тренер СССР.
Камиле Валиевой в марте присвоили звание мастера спорта международного класса. В феврале 2022-го она получила звание ЗМС
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