Валиева об экзаменах: «Очень много времени уходит на репетиторов, подготовку. Но осталась финишная прямая»

Камила Валиева рассказала о подготовке к экзаменам.

Сегодня фигуристка стала ведущей фестиваля «Петровские Ассамблеи 3.2.1.» в Санкт-Петербурге.

– Что волнительнее: сегодняшнее выступление или предстоящие экзамены?

– Наверное, сегодняшнее выступление, потому что к экзаменам я уже два года готовлюсь. Публика, прямой эфир – все сразу. Но, безусловно, я очень счастлива здесь находиться.

– Как готовитесь к выпускному, уже выбрали платье?

– На самом деле в какой-то момент я даже забыла про выпускной. Видимо, в этом [платье] и пойду.

– Много времени посвящаете подготовке к экзаменам?

– На самом деле да, очень много времени уходит на репетиторов, подготовку. Но осталась финишная прямая.

– Шпаргалки будете писать?

– Нет, лучше все в голове, – сказала Валиева.