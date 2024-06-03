Ягудин о россиянах на ОИ-2024: «Если есть возможность, то надо ехать. Верю, что наших допустят на Олимпиаду-2026, я оптимист»
Алексей Ягудин призвал российских спортсменов ехать на Олимпиаду-2024 в Париже.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступать в нейтральном статусе.
«1000% нашим спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в Париже! Если есть такая возможность, то надо ехать.
Я верю, что наших спортсменов допустят на Олимпиаду 2026 года, я оптимист. Что касается условий, на которые надо соглашаться, то на них нужно посмотреть.
Это условно, если бы у бабушки был бы, то… Если бы – это не работает. Когда будет чёткая информация, тогда определим», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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