Ягудин о россиянах на ОИ-2024: «Если есть возможность, то надо ехать. Верю, что наших допустят на Олимпиаду-2026, я оптимист»

Алексей Ягудин призвал российских спортсменов ехать на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступать в нейтральном статусе.

«1000% нашим спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в Париже! Если есть такая возможность, то надо ехать.

Я верю, что наших спортсменов допустят на Олимпиаду 2026 года, я оптимист. Что касается условий, на которые надо соглашаться, то на них нужно посмотреть.

Это условно, если бы у бабушки был бы, то… Если бы – это не работает. Когда будет чёткая информация, тогда определим», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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