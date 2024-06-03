Костомаров хочет исполнить новый номер с Домниной: «У меня уже появился набор элементиков, которые позволяют придумать что-то большее»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал о подготовке нового номера с Оксаной Домниной.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В 2023-м он перенес ампутацию стоп и кистей, но позже выступал в ледовых шоу на протезах.

– Сейчас вы продолжаете приходить на каток?

– В Москве такой возможности в силу разных причин почти нет. Но в июле у нас будут гастроли в Сочи, и мы с Оксаной (Домниной) серьезно настроены на то, чтобы сделать новый совместный номер. У меня уже появился набор элементиков, которые позволяют придумать что-то большее. Нужно только найти хорошее музыкальное сопровождение. Понятно же, что под Майкла Джексона я уже на льду не станцую.

– Постановки для своих шоу – это полностью епархия Авербуха?

– Он пока поставил нам с Оксаной только один номер. Вообще, Илья от меня хочет каких-то нереальных вещей порой. Вроде как восторгается тем, что я научился делать на таких ногах, и в то же время постоянно подталкивает: а давай здесь вот так проедем. Но я же чувствую свой потолок, понимаю, что скатать сольный номер на три минуты для меня нереально.

– Вы уже сделали массу всего, что было абсолютно нереально.

– Поэтому сейчас мой следующий шаг – сделать что-то новое, чуть-чуть продвинуться вперед. Поддержки я делать не могу. Не могу даже просто сделать какую-то элементарную провозку. Самому стыдно от этого становится.

– А вращаться пробовали?

– На двух ногах – да. Еще «троечку» могу сделать – это уже великое чудо. С хода назад на ход вперед переходить пока страшновато. Порой падаю, – рассказал Костомаров.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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3 комментария
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При всём уважении, лучше бы Авербух Костомарову какую-то административную должность организовал и развивали его в этой сфере, доучили при необходимости.

Понятно же, что чудес на коньках уже не будет, бросать их тоже не нужно, но основные силы нужно направить туда, где можно приносить пользу головой, а не руками и ногами.
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Авербух его на лед в 30-градусный мороз выгнал и он пошел, а теперь будет "по улицам слона водили".
Ничего личного, просто бизнес.
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элементики и моментики
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