Тарасова про недопуск от ISU: «Хотят, чтобы фигурное катание в России пропало пропадом, но могут не беспокоиться – мы не пропадем»

Татьяна Тарасова считает, что ISU ждет упадка российского фигурного катания.

Ранее появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не намерен допускать россиян до соревнований в новом сезоне.

«Это несправедливо. Это окажет влияние на наше участие в Олимпийских играх. До Олимпиады они допустят, но количество участвующих будет минимальным.

Они хотят, чтобы фигурное катание в России пропало пропадом, но могут не беспокоиться – мы не пропадем», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова «Матч ТВ».

Ближайший конгресс ISU пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

«Я считаю, что вопрос допуска россиян к стартам под эгидой ISU должен стать главной темой конгресса организации. На протяжении многих десятилетий они участвовали в них и побеждали.

Даже думать нельзя о том, что наш вопрос не будет рассмотрен – они не имеют на это права, ведь тогда с олимпийским отбором будет настоящая ерунда. И они сделают это своими руками.

Я рассчитываю на благоразумие людей, отвечающих за развитие видов спорта, которые входят в состав союза», – цитирует Тарасову ТАСС.