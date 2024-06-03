Тарасова про недопуск от ISU: «Хотят, чтобы фигурное катание в России пропало пропадом, но могут не беспокоиться – мы не пропадем»

Теги Татьяна Тарасова ISU Олимпийская сборная России Олимпиада-2026 Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что ISU ждет упадка российского фигурного катания.

Ранее появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не намерен допускать россиян до соревнований в новом сезоне.

«Это несправедливо. Это окажет влияние на наше участие в Олимпийских играх. До Олимпиады они допустят, но количество участвующих будет минимальным.

Они хотят, чтобы фигурное катание в России пропало пропадом, но могут не беспокоиться – мы не пропадем», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова «Матч ТВ».

Ближайший конгресс ISU пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

«Я считаю, что вопрос допуска россиян к стартам под эгидой ISU должен стать главной темой конгресса организации. На протяжении многих десятилетий они участвовали в них и побеждали.

Даже думать нельзя о том, что наш вопрос не будет рассмотрен – они не имеют на это права, ведь тогда с олимпийским отбором будет настоящая ерунда. И они сделают это своими руками.

Я рассчитываю на благоразумие людей, отвечающих за развитие видов спорта, которые входят в состав союза», – цитирует Тарасову ТАСС.

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17 комментариев
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До ОИ допускать будет МОК, а не ИСУ. А что появятся через год хотя бы на соревнованиях ИСУ российские спортсмены, предпосылок никаких.
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Какие есть предпосылки, что до Олимпиады наших фигуристов допустят?
У Тарасовой какое-то тайное знание?
Или фантазии, скорее всего.
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Бабушка Таня они не хотят, и они это делают 🫤🫤🫤🫤
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Пролитим мы мимо Олимпиады 26 как пить дать
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Ответ Olga.t
Какие есть предпосылки, что до Олимпиады наших фигуристов допустят? У Тарасовой какое-то тайное знание? Или фантазии, скорее всего.
Утешает болельщиков, спортсмены знают, что никакая Олимпиада им не светит.
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ТАТ пусть Лакерника и Сихарулидзе в первую очередь спросит, почему они не эскалируют этот вопрос о допуске. Они только слушают.
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Как говорится . Для нас ценностей данная организация не несет, ну и ладно что спортсмены будет дальше уходить . У нас и так все здорово и фигурка процветает
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Щас ей Viks ответит, что ТАТ не в курсе, что ISU отменит все карантины по переходам на след сходке. И все фигуристы разом перейдут на самообеспечение за границей, фиг с ним, что без корней других стран, паспортов или видов на жительство.
И только после этого нас допустят.
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Онли Сызрань, бабуля.)
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Никакой вам новой олимпиады, пока не вернёте Александре Вячеславовне украденное золото предыдущей.
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«Хотят, чтобы фигурное катание в России пропало пропадом --- Это чушь. Хотя бы потому, что фигуристами из России можно подпитывать другие федерации.
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Мы не пропадём … мы загнёмся
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Ответ Katerina Sunny
До ОИ допускать будет МОК, а не ИСУ. А что появятся через год хотя бы на соревнованиях ИСУ российские спортсмены, предпосылок никаких.
А уверены что Будут 🫤🫤🫤
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Ответ floret
Сделают всё, что бы не допустить россиян на ОИ.
Ничего и делать не надо, они воспользовались, нашли повод, убрали нас, а дальше всё, обратной дороги нет. Или очень нескоро что-то изменится.
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