Ягудин о переходах: «Жизнь спортсмена очень коротка, поэтому они вольны решать. Нужно держать в голове, что это не театр или кино, где ты можешь играть до седых волос»

Алексей Ягудин рассказал, как относится к переходам фигуристов в другие страны.

Открепление от Федерации фигурного катания России ранее получили Софья Самоделкина, Аннабель Морозов, Алиса Овсянкина, Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев и другие спортсмены.

«Как и в хоккее, в фигурном катании у нас длинная скамейка запасных, огромное количество талантливой молодежи.

Когда человек переходит от одного тренера к другому или меняет гражданство, то комментировать это бесполезно до тех пор, пока ты не увидишь результат. Если человек перешел в другую страну и у него что-то получилось, то тогда можно будет констатировать, что, к сожалению, для нас это стало потерей.

Но нужно всегда держать в голове, что это не театр или кино, где ты можешь играть до седых волос. Профессиональная жизнь спортсмена очень коротка, поэтому они вольны решать, что им делать и как поступать. На данном этапе я не вижу оснований говорить, что российское фигурное катание что-то потеряло», – сказал олимпийский чемпион Ягудин.