Костомаров об Олимпиаде в Париже: «Теннисисты – это отдельная спортивная колея. Буду болеть за наших ребят»

Теги Роман Костомаров Париж-2024 Фигурное катание

Костомаров заявил, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпиаде.

«Что касается Олимпиады в Париже, теннисисты – это совсем отдельная спортивная колея. У них есть такая возможность. Буду болеть за наших ребят.

Сейчас идет «Ролан Гаррос» – смотрю, болею и переживаю. Я люблю большой теннис. Также буду по возможности смотреть и болеть за наших спортсменов в других видах спорта», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. 

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне могут выступить на них только в нейтральном статусе. 

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