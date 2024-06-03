Ягудин о поездках в туры: «Ребята возили с собой баулы с хоккейной пахучей формой. Я отказывался от игры, сил хватало только на выступления»

Алексей Ягудин объяснил, почему не играет в футбол и хоккей.

«Я всю жизнь в спорте, но я больной и покалеченный спортом человек. Мы играли в футбол в детстве, когда тренер не приходил на разминки. Мы играли в хоккей с игрушечной шайбой или в футбол в зале. Я знаю, что Авербух много лет собирал всех фигуристов для игры в футбол. Они арендовывали поля, чтобы играть. Я устаю от спорта, поэтому не играю.

У нас было много туров, и ребята играли в хоккей, возя с собой баулы с хоккейной пахучей формой. Все это колесило с нами, и после каждого шоу они это открывали и продолжали играть. Я также отказывался от игры в хоккей, потому что у меня хватало сил только на выступления.

Я знаю, что Жулин прекрасно играет в футбол, а также Женя Плющенко, это его конек. Илья Авербух играет смешно, но он постоянно за то, чтобы проходили эти футбольные игры», – сказал олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Ягудин.