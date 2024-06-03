Закарян заявил, что Федерация фигурного катания Армении не вела переговоры с Петросян.

Ранее портал Metaratings.ru сообщил, что чемпионка России Аделии Петросян отказалась переходить в сборную Армении.

«Я знаю, что от нашей федерации не было никаких контактов касательно перехода Аделии Петросян.

Мы гордимся, что она носит такую фамилию. Кто с ней связывался — любопытно знать, возможно, у нас есть вторая армянская федерация, ха-ха», — сказал вице‑президент федерации фигурного катания Армении.

Ранее стало известно, что Армению будет представлять российская фигуристка Софья Титова.

«Я знаю, что у Титовой есть открепление от ФФККР. Дальнейшее развитие событий — это процессы и детали», — заявил Закарян.