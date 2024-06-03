Ари Закарян: «От федерации Армении не было никаких контактов касательно перехода Петросян. Кто с ней связывался — любопытно знать»

Теги сборная России Ари Закарян женское катание переходы Матч ТВ сборная Армении Софья Титова Аделия Петросян Фигурное катание

Закарян заявил, что Федерация фигурного катания Армении не вела переговоры с Петросян.

Ранее портал Metaratings.ru сообщил, что чемпионка России Аделии Петросян отказалась переходить в сборную Армении.

«Я знаю, что от нашей федерации не было никаких контактов касательно перехода Аделии Петросян.

Мы гордимся, что она носит такую фамилию. Кто с ней связывался — любопытно знать, возможно, у нас есть вторая армянская федерация, ха-ха», — сказал вице‑президент федерации фигурного катания Армении.

Ранее стало известно, что Армению будет представлять российская фигуристка Софья Титова.

«Я знаю, что у Титовой есть открепление от ФФККР. Дальнейшее развитие событий — это процессы и детали», — заявил Закарян.

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13 комментариев
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Ответ ретроградный меркурий
А какое отношение к федерации Армении имеет Закарян, который уже много лет живёт в США? Тоже мне инсайдера нашли
Если верить Матч ТВ , он вице-президент федерации ФК Армении.
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Ответ Kontiolahti
Очевидно, что перед одобрением перехода Титовой поинтересовались, точно ли им не светит Петросян.
А как юниорка Титова может пересечься с Петросян. Когда Титова выйдет во взрослые, Петросян уже будет заслуженной пенсионеркой.
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Ответ Ezhevika33
Тшт отвлекают внимание от перехода Акатьевой)))
Какой еще Акатьевой? Что осталось у Акатьевой? Вы еще о Жилиной вспомните.
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Профессор Хачикян из Дилижана...
+3
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Тшт отвлекают внимание от перехода Акатьевой)))
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Ответ Lerochka
А чего Закарян так возбудился😛, если ничего не было? Ну пропустил бы фейк мимо ушей, а то чего то много отрицания из за типа фейка.😆
Позвонили наверное
+2
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А какое отношение к федерации Армении имеет Закарян, который уже много лет живёт в США? Тоже мне инсайдера нашли
+5
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Очевидно, что перед одобрением перехода Титовой поинтересовались, точно ли им не светит Петросян.
+5
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0
Ответ Odcarik7689
Сам запустил утку теперь отрицает
Он запустил? Или жуЖуков?
+2
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0
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