Ягудин о методах Тарасовой: «Она не жесткая, она справедливая. Тренер принимает решение, как нужно действовать, что дозволено, а что нет»

Алексей Ягудин поддержал тренерские методы Татьяны Тарасовой.

– Я только «за» то, что делает Татьяна Анатольевна. Абсолютно верно. И речь не о жестких [методах], а справедливых и достаточно организованных, и выполненных с головой.

– Только такой метод может привести к высоким результатам?

– Нет, конечно. Просто одних нужно заставлять, других – нет. Тренер принимает решение: как нужно действовать, что дозволено, а что нет для победы спортсмена.

– Вас в свое время не пугала жесткость Татьяны Тарасовой?

– Она не жесткая, она справедливая, требовательная. Можно много привести прилагательных... Побаивался, ха-ха, – ответил олимпийский чемпион Ягудин.

Наталья Бестемьянова: «Когда Тарасова меня ударила, это был психологический прием – она привела меня в чувство. В остальное время она была ласковой мамой»