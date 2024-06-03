Ягудин о методах Тарасовой: «Она не жесткая, она справедливая. Тренер принимает решение, как нужно действовать, что дозволено, а что нет»

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин Фигурное катание

Алексей Ягудин поддержал тренерские методы Татьяны Тарасовой.

– Я только «за» то, что делает Татьяна Анатольевна. Абсолютно верно. И речь не о жестких [методах], а справедливых и достаточно организованных, и выполненных с головой.

– Только такой метод может привести к высоким результатам?

– Нет, конечно. Просто одних нужно заставлять, других – нет. Тренер принимает решение: как нужно действовать, что дозволено, а что нет для победы спортсмена.

– Вас в свое время не пугала жесткость Татьяны Тарасовой?

– Она не жесткая, она справедливая, требовательная. Можно много привести прилагательных... Побаивался, ха-ха, – ответил олимпийский чемпион Ягудин.

Наталья Бестемьянова: «Когда Тарасова меня ударила, это был психологический прием – она привела меня в чувство. В остальное время она была ласковой мамой»

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"Тренер принимает решение: как нужно действовать, что дозволено, а что нет для победы спортсмена."
Никакие победы не оправдывают рукоприкладство и моральное унижение спортсменов.
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