Ягудин о методах Тарасовой: «Она не жесткая, она справедливая. Тренер принимает решение, как нужно действовать, что дозволено, а что нет»
Алексей Ягудин поддержал тренерские методы Татьяны Тарасовой.
– Я только «за» то, что делает Татьяна Анатольевна. Абсолютно верно. И речь не о жестких [методах], а справедливых и достаточно организованных, и выполненных с головой.
– Только такой метод может привести к высоким результатам?
– Нет, конечно. Просто одних нужно заставлять, других – нет. Тренер принимает решение: как нужно действовать, что дозволено, а что нет для победы спортсмена.
– Вас в свое время не пугала жесткость Татьяны Тарасовой?
– Она не жесткая, она справедливая, требовательная. Можно много привести прилагательных... Побаивался, ха-ха, – ответил олимпийский чемпион Ягудин.
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