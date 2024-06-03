Роднина о докладе Microsoft про Олимпиаду: «Почему их заявления должны нас волновать? Просто одна баба сказала»

Теги Ирина Роднина Париж-2024 Спорт-Экспресс Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на обвинение Microsoft в адрес России.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что Россия якобы стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже путем дезинформации.

«Какое отношение они имеют к Олимпиаде? Почему их заявления должны нас как-то волновать?

Просто одна баба сказала, на это кроме смеха реагировать никак нельзя», — сказал Роднина.

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3 комментария
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Эта же фраза может служить ответом любому заявлению самой Родниной😂
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а другая - прокомментировала
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Просто одна баба сказала», что она думает о вас. А другие "бабы" прочитают и сделают выводы, о вас.
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