Роднина о докладе Microsoft про Олимпиаду: «Почему их заявления должны нас волновать? Просто одна баба сказала»
Ирина Роднина отреагировала на обвинение Microsoft в адрес России.
Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что Россия якобы стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 в Париже путем дезинформации.
«Какое отношение они имеют к Олимпиаде? Почему их заявления должны нас как-то волновать?
Просто одна баба сказала, на это кроме смеха реагировать никак нельзя», — сказал Роднина.
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