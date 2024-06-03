Команда Тутберидзе поздравила Глейхенгауза с 33-летием: «Шедевры на льду с вдохновеньем творить!»
Команда Этери Тутберидзе поздравила хореографа Даниила Глейхенгауза с 33-летием.
«Желаем успешным во всем быть, счастливым!
Шедевры на льду с вдохновеньем творить!
Удачи, уюта, здоровья и силы!
И каждый миг жизни с улыбкой прожить!» – говорится в поздравлении от команды Тутберидзе.
В годы спортивной карьеры Глейхенгауз выступал в одиночном катании и танцах на льду. С группой Тутберидзе он работает с 2014-го.
Молодой еще какой!
Поздравляем, присоединяемся
Благодарных учениц. Никто из них не выглядит в жизни так ярко и интересно , как в программах Даниила. А это большой труд и конечно же талант хореографа.
Вдохновения, новых золотых шедевров, здоровья, счастья, удачи и успехов во всех сферах жизни.