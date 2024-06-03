Команда Тутберидзе поздравила Глейхенгауза с 33-летием: «Шедевры на льду с вдохновеньем творить!»

Команда Этери Тутберидзе поздравила хореографа Даниила Глейхенгауза с 33-летием.

«Желаем успешным во всем быть, счастливым!

Шедевры на льду с вдохновеньем творить!

Удачи, уюта, здоровья и силы!

И каждый миг жизни с улыбкой прожить!» – говорится в поздравлении от команды Тутберидзе.

В годы спортивной карьеры Глейхенгауз выступал в одиночном катании и танцах на льду. С группой Тутберидзе он работает с 2014-го.