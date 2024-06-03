Команда Тутберидзе поздравила Глейхенгауза с 33-летием: «Шедевры на льду с вдохновеньем творить!»

Теги Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе поздравила хореографа Даниила Глейхенгауза с 33-летием.

«Желаем успешным во всем быть, счастливым!

Шедевры на льду с вдохновеньем творить!

Удачи, уюта, здоровья и силы!

И каждый миг жизни с улыбкой прожить!» – говорится в поздравлении от команды Тутберидзе.

В годы спортивной карьеры Глейхенгауз выступал в одиночном катании и танцах на льду. С группой Тутберидзе он работает с 2014-го.

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9 комментариев
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Ему всего 33!
Молодой еще какой!
Поздравляем, присоединяемся
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Мои поздравления! Много ярких программ поставил! Здоровья и творческих успехов!
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С днем рождения, Даниила Марковича!
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С днем рождения! Всего наилучшего.
Благодарных учениц. Никто из них не выглядит в жизни так ярко и интересно , как в программах Даниила. А это большой труд и конечно же талант хореографа.
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Поздравляю Даниила с Днём рождения! Желаю здоровья и творческого вдохновения!
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С Днём рождения, Мастер! 🎂🥳🎉
Вдохновения, новых золотых шедевров, здоровья, счастья, удачи и успехов во всех сферах жизни.
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Даниил! Любви и вдохновения!
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Какой трудный возраст! Ну желаем пройти с достоинством.
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