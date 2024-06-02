Медведева о деле Валиевой: «Все, что происходило – несправедливо. Несовершеннолетняя спортсменка, давление было на нее колоссальное»
Евгения Медведева назвала дисквалификацию Камилы Валиевой несправедливой.
«Все, что происходило (с Валиевой) – несправедливо. Несовершеннолетняя спортсменка, давление было на нее колоссальное, к счастью, дисквалификация уже скоро закончится.
Насколько я знаю, мы Камилу увидим на льду уже этим летом. Лично я ее фанатка, она очень круто катается. Невероятно красивая и талантливая девочка», – сказала двукратная чемпионка мира.
Для ништячков от государства – совершеннолетняя, проблем нет
Но всё равно несправедливо.
Ясно-понятно.