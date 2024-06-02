Медведева о деле Валиевой: «Все, что происходило – несправедливо. Несовершеннолетняя спортсменка, давление было на нее колоссальное»

Теги сборная России допинг женское катание Евгения Медведева Камила Валиева Фигурное катание

Евгения Медведева назвала дисквалификацию Камилы Валиевой несправедливой.

«Все, что происходило (с Валиевой) – несправедливо. Несовершеннолетняя спортсменка, давление было на нее колоссальное, к счастью, дисквалификация уже скоро закончится.

Насколько я знаю, мы Камилу увидим на льду уже этим летом. Лично я ее фанатка, она очень круто катается. Невероятно красивая и талантливая девочка», – сказала двукратная чемпионка мира.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что несовершеннолетняя девочка делает в большом спорте? И чем занимались люди, которые её опекали и тренировали, да так удачно при этом, что она влипла по самое не хочу??
+17
-7
+10
Тут очень простая логическая цепочка. Почему было давление? Потому что Валиеву, несмотря на положительный тест, все равно допустили до соревнований. Это беспрецедентный случай, отсюда такая реакция общественности. А почему Валиеву допустили до соревнований? Да потому что ее защита воспользовалась лазейкой в кодексе ВАДА о «защищенном лице». Вывод: не хотели давления - надо было не пытаться хоть тушкой, хоть чучелом пролезть в личку, а спокойно сниматься и лететь в Москву. А если уж решили лезть, так будьте готовы, что не все будут рады соревноваться с потенциальной (как позже оказалось - фактической) допингистской и перспективе годами не знать своего результата, пока идет разбирательство.
+13
-6
+7
Как жрать допинг то несовершеннолетняя, а как брать титулы то обычный спортсмен. Туда да этих е читеров. Пусть научиться уважать честный спорт.
+14
-7
+7
Если спортсмен несовершеннолетний его за допинг надл гладить по головке и вообще говорить что это витаминка для роста, а не критиковать и давать понимать, что так поступать нельзя.
+15
-10
+5
Женя всегда к Камила хорошо относилась и поддерживала ее. Всё у этой девочки наладится, она очень талантливая
+17
-13
+4
Так что именно несправедливо? То, что в пробе ТМЗ был, то, что за него дисквал дали, то, что триметазидин у несовершеннолетней нашли, то, что мы ее летом уже увидим, несмотря на дисквал?
+16
-12
+4
Для давления – несовершеннолетняя

Для ништячков от государства – совершеннолетняя, проблем нет
+8
-5
+3
Ответ Savardus
Если спортсмен несовершеннолетний его за допинг надл гладить по головке и вообще говорить что это витаминка для роста, а не критиковать и давать понимать, что так поступать нельзя.
По голове гладить не надо , но и морально уничтожать тоже ! Нормально надо , с соблюдением всех правил выяснить истину , а потом уже выводы делать .
+8
-5
+3
Давление было очень сильное. Очень сложно было Камиле
+10
-8
+2
Не знаю, вернётся ли Ками в большой спорт или нет, но в любом случае буду очень рада снова увидеть её на льду
+10
-8
+2
Женя с ОИ поддерживает Камилу , молодец ! Выдержать адское психологическое давление , которое обрушилось на Камилу , не каждый взрослый спортсмен сможет , что уж говорить о 15- летней девочке ( и то , что ее тогда поддержала Женя дорогого стоит , и сейчас фигуристки прекрасно общаются .
+12
-10
+2
Откуда допинг так и не выяснилось.
Но всё равно несправедливо.
Ясно-понятно.
+8
-6
+2
Ответ Dig It All
Комментарий удален пользователем
Речь идёт об огромном психологическом давлении на несовершеннолетнюю спортсменку и это не смешно !
+6
-4
+2
Как зарабатывать миллионы, так они достаточно взрослые, а как отвечать за косяки, то она же ребенок.
+7
-6
+1
Ответ Savardus
Если спортсмен несовершеннолетний его за допинг надл гладить по головке и вообще говорить что это витаминка для роста, а не критиковать и давать понимать, что так поступать нельзя.
Вы намеренно утрируете
+11
-10
+1
Комментарий удален пользователем
Давление ведь было на ровном месте, без причин. Так?
+5
-5
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий