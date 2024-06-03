Тарасова о докладе Microsoft про Россию: «Они пишут то, что хотят писать. По-моему, мы не пытаемся ничего плохого сказать про Олимпийские игры»

Теги Татьяна Тарасова Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова не согласилась с позицией Microsoft по России и Олимпиаде.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что российская сторона якобы стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 путем дезинформации.

«По-моему, мы не пытаемся ничего сказать плохого про Олимпийские игры, мне так кажется. Они пишут то, что они хотят писать. Уже не так долго осталось до Олимпийских игр, они будут, и мы все посмотрим их и, надеюсь, что примем участие с большим удовольствием», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. 

8 комментариев
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а это тогда что?
MuД Захарова: «Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания, возможны в том числе и похищения людей"
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Дождемся доклада Адобе
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Мы невероятно любили Олимпийские Игры. Запад делает всӗ возможное, чтобы мы стали к ним равнодушны.
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