Тарасова о докладе Microsoft про Россию: «Они пишут то, что хотят писать. По-моему, мы не пытаемся ничего плохого сказать про Олимпийские игры»
Татьяна Тарасова не согласилась с позицией Microsoft по России и Олимпиаде.
Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что российская сторона якобы стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 путем дезинформации.
«По-моему, мы не пытаемся ничего сказать плохого про Олимпийские игры, мне так кажется. Они пишут то, что они хотят писать. Уже не так долго осталось до Олимпийских игр, они будут, и мы все посмотрим их и, надеюсь, что примем участие с большим удовольствием», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
MuД Захарова: «Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания, возможны в том числе и похищения людей"