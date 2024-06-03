Тарасова о докладе Microsoft про Россию: «Они пишут то, что хотят писать. По-моему, мы не пытаемся ничего плохого сказать про Олимпийские игры»

Татьяна Тарасова не согласилась с позицией Microsoft по России и Олимпиаде.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад о том, что российская сторона якобы стремится дискредитировать Олимпиаду-2024 путем дезинформации.

«По-моему, мы не пытаемся ничего сказать плохого про Олимпийские игры, мне так кажется. Они пишут то, что они хотят писать. Уже не так долго осталось до Олимпийских игр, они будут, и мы все посмотрим их и, надеюсь, что примем участие с большим удовольствием», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.