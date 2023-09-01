Татьяна Тарасова: «Комментировать соревнования пока предложения не было»

Татьяна Тарасова пока не знает, будет ли она комментировать соревнования в новом сезоне.

— Татьяна Анатольевна, будете ли вы комментировать фигурное катание в новом сезоне? Стоит ли ждать вашего голоса в эфире?

— Мне кажется, не стоит. Пока предложения не было.

— Если поступит, готовы?

— Да, конечно, — сказала Тарасова.

Заслуженный тренер СССР отметила, что чувствует себя нормально, несмотря на необходимость передвигаться на коляске.

«Да, была на школьной линейке на коляске. С самочувствием все нормально», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».