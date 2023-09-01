Татьяна Тарасова: «Комментировать соревнования пока предложения не было»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Тарасова пока не знает, будет ли она комментировать соревнования в новом сезоне.

— Татьяна Анатольевна, будете ли вы комментировать фигурное катание в новом сезоне? Стоит ли ждать вашего голоса в эфире?

— Мне кажется, не стоит. Пока предложения не было.

— Если поступит, готовы?

— Да, конечно, — сказала Тарасова.

Заслуженный тренер СССР  отметила, что чувствует себя нормально, несмотря на необходимость передвигаться на коляске.

«Да, была на школьной линейке на коляске. С самочувствием все нормально», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

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38 комментариев

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Olimpiy
Комментировать соревнования предложения не было.

Поэтому я буду комментировать все слухи. Т. Тарасова .
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Марта2222
Надеюсь, что не поступит. Не хочется снова слушать негатив в адрес спортсменов.
+26
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Док Аксель
Татьяна Анатольевна сейчас комментирует всё и вся по телефону. Справочное агентство на все случаи жизни.
+16
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opty
И слава богу...
+16
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Rachel
И надеюсь, не поступит.
Бабуля и так неплохо комментирует каждый чих по телефону
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Natalia Gladkia
Ну и слава Богу, хоть одна хорошая новость!
+11
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Ягун Ягунини
Ответ garovatat
ну да. а слушать постоянные пресно-толерантные бьютифулы с эмейзингами Гришина вам очень хочется? И Яг с Траней туда же. Ни слова критики. Кроме ТАТ никто не говорил о прокатах по существу и по факту. Какой негатив? назвать ошибку ошибкой - это негатив? И да, ее яркая подача интересна и занимательна, речевые обороты остры и точны. И сделано и красота красивая и катается как лютый зверь, и многое другое. Я лично хотела бы услышать ТАТ. Правда боюсь что здоровье ей все-таки не позволит комментировать
То, что с ТАТ не пресно, трудно не согласиться. Но нельзя не признать, что ТАТ очень часто заносит во время репортажа, и она, в основном уже в силу возраста, начинает говорить о том, что не соответствует действительности. Её "никто из девушек, победивших на предолимпийском ЧМ на следующий год не выигрывал ОИ", чего только стоит.
Но это бы ещё ладно, к сожалению комментарии ТАТ сильно зависят от личных симпатий и антипатий. Может размазать кого угодно и наоборот, своих любимчиков превознести.
Но справедливости ради, "в среднем по больнице" ТАТ старается комментировать объективно. Хотя тем, кого она прикладывает от этого не легче.
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Алёна Вода
Когда-то любила комментарии ТАТ, многие вещи в ФК стала лучше понимать благодаря её комментариям, за что очень ей благодарна.
Но возраст берёт своё, пора и на покой. Журналисты и так ей звонят с утра до вечера, наверное
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Shveddka
Надеюсь и не будет. Надоела хуже горькой редьки
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девочкитакиедевочки
И не надо.
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Алёна Вода
Ответ Александр Шульгин
Это она ввела моду молчать во время выступления, нечего бредовей просто нет. Люди которые не вовлечены в фигурное катание так смотреть не могут им нужен коментарий по прокату где какой элемент и так далее. Так новых зрителей не получить. Испаганила все коментирование на много лет.
ТАТ тут ни при чём. Просто сейчас стали каждый элемент выставлять на табло слева-вверху. И называть его нет смысла
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Инна Плотникова
Ответ Pakita
Это точно не она. Наоборот ей прилетало, за то что, не молчит во время прокатов. Меня вот тоже бесит это "молчание ягнят"
Вы не одиноки. Я думала, что я такая в абсолютном меньшинстве. Вроде разбираюсь, но так просто интереснее. Бывает, что программа скучная и катание слабое, и молчание делает все совсем серым. А ещё бывает наоборот. Всё супер и хочется эмоций от комментатора прямо во время проката. Это точно не ТАТ моду ввела молчать, а болельщики. Их отвлекает от лицезрения. Всё хорошо в меру. ТАТ люблю, как комментирует, несмотря ни на что, хотя и часто не согласна. Пусть часто её заносит, зато живые эмоции, перлы и информация
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scorp19
Ты не нужна комментировать. Журналистов устраивает звонить тебе по вечерам, набрасывать на вентилятор и угарать с ответов.
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Кэп
Ответ Natalia Solomakha
Чо-то жалко её немного...
На пенсию уходить нужно достойно и не каркать с кресла
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Александр Шульгин
Ну и правильно не стоит уже, а то в комментариях еже сплошной бред, а там на сайт в прямом эфире идёт.
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Natalia Solomakha
Чо-то жалко её немного...
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ЮИ
"ждать вашего голоса" - серьезно? Это вопрос от журналиста? Профессионального? Знающего русский язык?
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Девушка Безимени
и слава богу
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Аленка_76
Раньше очень любила комментарии ТАТ, но в последнее время её тяжело слушать.
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Gast
Мне кажется, уже и не стоит. По крайней мере не в качестве одного из основных комментаторов.
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garovatat
Ответ Марта2222
Надеюсь, что не поступит. Не хочется снова слушать негатив в адрес спортсменов.
ну да. а слушать постоянные пресно-толерантные бьютифулы с эмейзингами Гришина вам очень хочется? И Яг с Траней туда же. Ни слова критики. Кроме ТАТ никто не говорил о прокатах по существу и по факту. Какой негатив? назвать ошибку ошибкой - это негатив? И да, ее яркая подача интересна и занимательна, речевые обороты остры и точны. И сделано и красота красивая и катается как лютый зверь, и многое другое. Я лично хотела бы услышать ТАТ. Правда боюсь что здоровье ей все-таки не позволит комментировать
+6
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Pakita
Ответ Александр Шульгин
Это она ввела моду молчать во время выступления, нечего бредовей просто нет. Люди которые не вовлечены в фигурное катание так смотреть не могут им нужен коментарий по прокату где какой элемент и так далее. Так новых зрителей не получить. Испаганила все коментирование на много лет.
Это точно не она. Наоборот ей прилетало, за то что, не молчит во время прокатов. Меня вот тоже бесит это "молчание ягнят"
+4
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Железная Леди
Ягудин и слезу может пустить заодно с тренером, Траньков уходит от острых вопросов. все как партия велела.
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Алёна Вода
Ответ Александр Шульгин
Не могут им для это это объснить надо и вообще комментатор комментирует, а не молчит представле себе боксерский поединок там тоже балок показывали раньше и комментатор весь бой будет молчать или футбольный матч и комментатор будет говорить только в перерыве и когда мяч не в игре ну абсурд же.
Так футбольный матч или боксёрский поединок разве под музыку происходит? Вот и ответ.
В ФК мы исполнение программы воспринимаем вместе с музыкальным сопровождением, поэтому есть что слушать и кроме комментатора)))
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Ягун Ягунини
Ответ Александр Шульгин
Это она ввела моду молчать во время выступления, нечего бредовей просто нет. Люди которые не вовлечены в фигурное катание так смотреть не могут им нужен коментарий по прокату где какой элемент и так далее. Так новых зрителей не получить. Испаганила все коментирование на много лет.
Почему, есть и бредовей. Это трепаться во время проката, причем на отстраненные темы. Меня вот это гораздо больше выбешивало, когда своими разговорами даже музыку заглушали. Из современных комментаторов этим грешил Ягудин, но в последнее время остепенился, и свои длинные речи излагает в основном во время повторов.
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