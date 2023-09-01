Татьяна Тарасова: «Комментировать соревнования пока предложения не было»
Татьяна Тарасова пока не знает, будет ли она комментировать соревнования в новом сезоне.
— Татьяна Анатольевна, будете ли вы комментировать фигурное катание в новом сезоне? Стоит ли ждать вашего голоса в эфире?
— Мне кажется, не стоит. Пока предложения не было.
— Если поступит, готовы?
— Да, конечно, — сказала Тарасова.
Заслуженный тренер СССР отметила, что чувствует себя нормально, несмотря на необходимость передвигаться на коляске.
«Да, была на школьной линейке на коляске. С самочувствием все нормально», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Поэтому я буду комментировать все слухи. Т. Тарасова .
Бабуля и так неплохо комментирует каждый чих по телефону
Но это бы ещё ладно, к сожалению комментарии ТАТ сильно зависят от личных симпатий и антипатий. Может размазать кого угодно и наоборот, своих любимчиков превознести.
Но справедливости ради, "в среднем по больнице" ТАТ старается комментировать объективно. Хотя тем, кого она прикладывает от этого не легче.
Но возраст берёт своё, пора и на покой. Журналисты и так ей звонят с утра до вечера, наверное
В ФК мы исполнение программы воспринимаем вместе с музыкальным сопровождением, поэтому есть что слушать и кроме комментатора)))