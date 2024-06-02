Медведева о жестких методах в спорте: «Для того, чтобы пройти путь с переломанной ногой, должно быть давление со стороны»

Евгения Медведева высказалась о жестких методах в спорте.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике , комментируя эпизоды из фильма «За пределом» с оскорблениями Ирины Винер в свой адрес, заявила, что не поддерживает насилие.

«У меня есть два абсолютно разных примера. Я тренировалась и в России, и за рубежом – две абсолютно разные школы. Но сразу вам скажу, что и у нас, и там довольно-таки жесткий подход. По-разному жесткий. Просто у нас это как: когда у тебя есть тренер, и ты – спортмен. По сути есть начальник и подчиненный. Это две разные схемы. Во всем фигурном катании за рубежом – в основном это как двое коллег, на одном уровне. И идет уже абсолютно другая работа, тяжелейшая. И бывают трудности между двумя коллегами, точно так же, как между начальником и подчиненным.

Спорт – очень жесткая вещь. Просто у нас такой вид спорта, что он красивый и нежный. И мы улыбаемся, и как будто мы конце программы духами побрызгались и полетели Олимпиаду выигрывать. На самом деле такого абсолютно нет. Это переломы, это травмы, через которые нужно проходить. И иногда бывает такое, что для того, чтобы пройти путь с переломанной ногой, как это было у меня, должно быть какое-то давление со стороны, потому что твоего собственного давления на себя уже не хватает.

А у тебя вариантов нет, тебе на Олимпийские игры выходить. Тут уже зависит, наверное, от восприятия, но есть, конечно же, какие-то рамки. В моем случае я не могу сказать, что рамки были как-то очень сильно превышены. Понятное дело, были какие-то и разногласия, и конфликты. Я даже сейчас могу сказать, что я где-то не согласна с воспитанием меня в спорте моим тренером, но я здесь. И я здоровая, счастливая, с победами.

Я могу много что сказать. Интервью Риты пока не смотрела. Мне интересно, хочу сесть и вникнуть, понять, что конкретно она говорила. Но я знаю, что в художественной гимнастике абсолютно другой подход к спорту, еще жестче, чем у нас», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию .

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