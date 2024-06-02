Тарасова о словах исполнительного директора финской федерации: «Финны давно на нас наплевали. Наши фигуристы должны выступать только под своим флагом»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная Финляндии Фигурное катание

Тарасова заявила, что российские фигуристы должны представлять свою страну.

Ранее исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля заявила: «Пока идет конфликт, граждане России не могут выступать под финским флагом».

«Финны давно на нас наплевали. Что мы должны сделать? Правильно, сделать то же самое. Наши фигуристы должны выступать только под своим флагом.

Мы почему-то реагируем на все эти слова каких-то директоров, будто было принято какое‑то решение на заседании Международного союза конькобежцев», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

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6 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Финны давно на нас наплевали. И мы просто должны забыть про них. А наши спортсмены сами определятся без Тарасовой где и как им выступать.
заговариваетс бабуля. А почему же мы отстранены и не только в спорте, но и во многих др. проявлениях?
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Наши фигуристы должны выступать только под своим флагом» и только на своей территории.
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Финны давно на нас наплевали.
И мы просто должны забыть про них.
А наши спортсмены сами определятся без Тарасовой где и как им выступать.
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Мне даже жалко ТАТ, ведь еще 80-ти нет. А все эти высказывания... Отстали бы уже от нее.
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