Тарасова о словах исполнительного директора финской федерации: «Финны давно на нас наплевали. Наши фигуристы должны выступать только под своим флагом»

Тарасова заявила, что российские фигуристы должны представлять свою страну.

Ранее исполнительный директор Ассоциации фигурного катания Финляндии Салла Мякеля заявила: «Пока идет конфликт, граждане России не могут выступать под финским флагом».

«Финны давно на нас наплевали. Что мы должны сделать? Правильно, сделать то же самое. Наши фигуристы должны выступать только под своим флагом.

Мы почему-то реагируем на все эти слова каких-то директоров, будто было принято какое‑то решение на заседании Международного союза конькобежцев», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.