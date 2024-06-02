Роман Костомаров: «Никто не знает, что будет в 2026 году. Можно только рассчитывать и надеяться, что мы будем выступать»

Теги Роман Костомаров сборная России Олимпиада-2026 Фигурное катание

Роман Костомаров надеется, что российские фигуристы смогут выступать в 2026 году.

– Нет ли боязни, что к 2026 году не останется ведущих фигуристов в России?

– Как будет, так будет. Мы не знаем, что будет в 2026 году. Никто не знает, что будет. Можно только рассчитывать и надеяться, что мы будем выступать.

Мы будем надеяться, но, кто останется из спортсменов, я не знаю. Думаю, у нас огромная страна, в которой много спортсменов, желающих отстаивать честь страны.

Их будет предостаточно, когда все разрешится. Мы будем участвовать во всех крупнейших соревнованиях мира, – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.

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