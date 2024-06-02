Костомаров о самых влиятельных спортсменах России: «Овечкин – легенда, то, что он творит в НХЛ, поражает. Даниил Медведев – теннисист, который отстаивает честь страны»

Теги Вашингтон Роман Костомаров Александр Овечкин НХЛ Даниил Медведев Чемпионат.com Хоккей

Роман Костомаров поделился мнением о самых влиятельных спортсменах в России.

«В России очень много влиятельных спортсменов. Овечкин – это действительно легенда. То, что он творит в НХЛ по сей день, поражает. Русский человек удивляет всех и там, и здесь.

Конечно, Даниил Медведев – теннисист, который отстаивает честь страны. Все спортсмены достойные», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

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19 комментариев
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ох ты ж, а Медведев сам хоть в курсе-то?
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Чегоооо? Какую честь он отстаивает? Он даже налоги не платит,монакский подданный,хренов.Из всех теннисистов только Хачанов хоть какую-то позицию гражданскую имеет,остальные засунули в рот по яблоку(разрешённое слово) и молчат в тряпочку.Сейчас честь страны совсем другие люди защищают.
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Что творит Овечкин "по сей день в НХЛ" и почему это поражает "здесь", где практически НХЛ никто не видит.
Почему не Кучеров, что действительно "творит" или не вратари.
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+4
Ответ Андрей Соколов
Чегоооо? Какую честь он отстаивает? Он даже налоги не платит,монакский подданный,хренов.Из всех теннисистов только Хачанов хоть какую-то позицию гражданскую имеет,остальные засунули в рот по яблоку(разрешённое слово) и молчат в тряпочку.Сейчас честь страны совсем другие люди защищают.
Хачанов по родному Карабаху имеет активную гражданскую позицию. Разве где-то еще, может по родному Дубаю, где "платит/не платит налоги"?
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Почему журналисты так упорно путают влиятельность и известность? Под влиянием понимается власть в обществе - божечки, ну на кого и каким образом эти спортсмены влияют?
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Ночная Хоккейная Лига, вот там самые влиятельные "спортсмены".
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1) Овечкин - НЕ спортсмен России. 2) Медведев НЕ отстаивает честь страны - он просто профессионально зарабатывает деньги.
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Ответ Александр Иванов
Почему журналисты так упорно путают влиятельность и известность? Под влиянием понимается власть в обществе - божечки, ну на кого и каким образом эти спортсмены влияют?
Потому что "журналисты", как и большинство насселения, не знают смысла многих русских слов.
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Ну Овечкин понятно, он не играет на западе, а несет нашу культуру во вражеский мир. И в целом обладает таким умом, чтобы сгодиться в депутаты и управлять страной, ну это в будущем.
А Медведев то причем? Человек давно не в России живет. Он хоть одну речь за нашего президента сказал, за все эти годы?? Хоть одно фото выставил? Ну то-то же, и нечего про него тут писать вообще. Иноагент какой-то.
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Одни штампы. "Отстаивает честь страны". Приходится тут отстаивать после некоторых, которые постарались обесчестить на годы вперед
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А я считаю, что Роман прав. За Медведева и других российских теннисистов особенно приятно болеть, тем более сейчас, когда 90% российских спортсменов вообще не выступают на международном уровне. Прекрасно понимаешь, за какую страну они выступают, и дело не в политической позиции абсолютно. Спортивное гражданство пока Даниил не собирался и, так думаю, не собирается менять, так какие могут быть вопросы?
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Овечкин -- "легенда" не в нашей стране.
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Ответ ermol@y
Всё так, отчасти можно и Махачева в этот список добавить, тем более UFC очень лоялен к нашим бойцам. Жаль что в НБА нет никого, хотят вроде пацан есть молодой в Реале, давно не читал как он развивается
по юниорской карьере у него все очень даже зорошо, в этом году уже выбрал универ в США
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Ответ ermol@y
Всё так, отчасти можно и Махачева в этот список добавить, тем более UFC очень лоялен к нашим бойцам. Жаль что в НБА нет никого, хотят вроде пацан есть молодой в Реале, давно не читал как он развивается
все так, да не так
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Ответ deligy
Что творит Овечкин "по сей день в НХЛ" и почему это поражает "здесь", где практически НХЛ никто не видит. Почему не Кучеров, что действительно "творит" или не вратари.
Да вы то кто такие, чтоб отказывать в праве на свое мнение олимпийскому чемпиону?
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Ответ Prb42
Ну Овечкин понятно, он не играет на западе, а несет нашу культуру во вражеский мир. И в целом обладает таким умом, чтобы сгодиться в депутаты и управлять страной, ну это в будущем. А Медведев то причем? Человек давно не в России живет. Он хоть одну речь за нашего президента сказал, за все эти годы?? Хоть одно фото выставил? Ну то-то же, и нечего про него тут писать вообще. Иноагент какой-то.
еще и к Урганту два раза приходил, Медведев этот негодяй
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