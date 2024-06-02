Костомаров о самых влиятельных спортсменах России: «Овечкин – легенда, то, что он творит в НХЛ, поражает. Даниил Медведев – теннисист, который отстаивает честь страны»

Роман Костомаров поделился мнением о самых влиятельных спортсменах в России.

«В России очень много влиятельных спортсменов. Овечкин – это действительно легенда. То, что он творит в по сей день, поражает. Русский человек удивляет всех и там, и здесь.

Конечно, Даниил Медведев – теннисист, который отстаивает честь страны. Все спортсмены достойные», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.