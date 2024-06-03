Медведева и Губерниев примут участие в забеге на Никольской в рамках Недели легкой атлетики
Евгения Медведева примет участие в забеге на Никольской улице в Москве.
Соревнований пройдут 4 июня в рамках Недели легкой атлетики.
В этот день состоятся забеги профессиональных спортсменов и почетных гостей.
На старт также выйдут комментатор Дмитрий Губерниев, боксер и музыкант Рой Джонс-младший, певец Toni, музыкальный исполнитель и финалист шоу «Голос. Дети» Акмаль, певица Helena Yes.
Состязания пройдут в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами.