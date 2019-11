Деонтей Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса в матче-реванше

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии вечера чемпион WBC в тяжелом весе нокаутировал в матче-реванше Луиса Ортиса.

After losing the entire fight up to that point, Deontay Wilder flattens Luis Ortiz to retain his WBC title. INCREDIBLE POWER 🤯😵 #WilderOrtiz2 pic.twitter.com/DWuZ3UL1sR