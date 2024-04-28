Арман Царукян: «Если бы не MMA, то был бы строителем, как отец. Чернорабочим быть не хочу – это очень тяжело»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян рассказал, чем бы зарабатывал на жизнь без единоборств.

«Был бы строителем, как отец. Зачем придумывать велосипед, если он уже есть и отлично работает. Строил бы дома, коттеджные поселки. Даже сейчас, будучи спортсменом, я понимаю, что после завершения карьеры начну заниматься строительным бизнесом.

В юные годы я был чернорабочим. Это очень тяжело. Сейчас уже не хочется так работать. Хочется собрать хорошую команду специалистов и делать что-то необычное, придумать то, чего еще нет в России. Взять опыт Америки, Европы, Азии, собрать все воедино и воплотить в жизнь в России. Такие идеи есть, но пока не хочу сильно думать об этом. Это уже после карьеры», – заявил боец UFC Арман Царукян.

Арман Царукян: «Первый крупный гонорар, заработанный в MMA, вложил в часы. Но пришлось отца попросить добавить $2 тысячи»

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1 комментарий
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Чернорабочим ? Он разве не из довольно богатой семьи ?
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