Арман Царукян: «Первый крупный гонорар, заработанный в MMA, вложил в часы. Но пришлось отца попросить добавить $2 тысячи»

Арман Царукян вспомнил самую безрассудную покупку в жизни.

«Свой первый более-менее крупный гонорар, который я заработал в ММА, вложил в часы. Очень люблю часы, а тогда получил 6-7 тысяч долларов за бой. Вот и сразу же приобрел себе Ulysse Nardin, но конкретную модель уже не помню. Еще пришлось позвонить отцу, попросил у него еще 2 тысячи, чтобы хватило.

Наверное, это была самая непонятная покупка, такие часы можно было бы и не покупать», – признался боец UFC Арман Царукян.

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