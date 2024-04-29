Майкл Пейдж: «Ненавижу Ковингтона. Он фальшивый. Буду рад ударить его по лицу»
Майкл Пейдж признался, что не любит Колби Ковингтона.
«Я ненавижу Колби Ковингтона. Буду рад ударить этого парня по лицу. Я считаю его фальшивым... Думаю, он слишком старается оставаться актуальным», – заявил боец UFC Майкл Пейдж.
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