Майкл Пейдж: «Ненавижу Ковингтона. Он фальшивый. Буду рад ударить его по лицу»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Майкл Пейдж Бокс/MMA/UFC

Майкл Пейдж признался, что не любит Колби Ковингтона.

«Я ненавижу Колби Ковингтона. Буду рад ударить этого парня по лицу. Я считаю его фальшивым... Думаю, он слишком старается оставаться актуальным», – заявил боец UFC Майкл Пейдж.

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1 комментарий
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А что, идеальный бой для всех. Для Пэйджа - громкое имя в список, для Ковингтона - и хорошая вывеска, и шанс залежать.
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