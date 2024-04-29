Владимир Минеев: «Планирую в этом году закончить бойцовскую карьеру»

Владимир Минеев анонсировал уход из спорта.

«Планировал в 2024 году завершить бойцовскую карьеру. Предстоит еще несколько поединков в этом году», – заявил боец MMA Владимир Минеев.

Напомним, вчера Минеев победил единогласным решением судей Константина Глухова в поединке по правилам кикбоксинга.

Всего на счету 34-летнего Минеева 17 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА.

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