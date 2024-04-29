Костя Цзю считает, что Россия может использовать статус спортсменов на ЧЕ по боксу как прецедент: «Мы можем выйти во всех видах спорта, а если нет, то выигрывать суды»

Теги Константин Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Цзю надеется, что Россия использует ЧЕ по боксу для возвращения в другие виды.

«Вся боксерская команда единогласно решила, что не будет выступать без флага. Для страны это определенный прецедент с точки зрения судебных возможностей. Можно выходить с данным прецедентом в других видах спорта.

Вот, бокс есть, на каком основании в других нет? Благодаря этому мы можем выйти во всех видах спорта, а если нет, то выигрывать суды», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Цзю о поединке Бивола и Бетербиева: «У нас будет абсолютный чемпион, а все другие в мире пусть нам завидуют»

Костя Цзю: «В моих глазах Тимофей выиграл бой. Он вообще не пропускал удары. Но из-за рассечения, думаю, стакан крови потерял»

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Костя пропустил слишком много ударов в голову
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