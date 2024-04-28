Перри бросил вызов Тиллу: «Жирная ####### сука, тащи свою задницу сюда, либо я выезжаю в Великобританию»

Теги Даррен Тилл Майк Перри Bare Knuckle контент Бокс/MMA/UFC

Майк Перри хочет поединок с Дарреном Тиллом.

«Даррен Тилл! Ты, жирная ####### [гребанная] сука, тащи свою задницу сюда, либо я выезжаю в Великобританию.

Нейт Диаз дерется с Хорхе Масвидалем в какой-то сраной битве побережий. Мы должны подраться», – заявил Майк Перри после победы над Тьяго Алвесом в главном событии BKFC Knucklemania IV.

Отметим, что Тилл и Перри ранее выступали в UFC.

Боец BKFC Перри – о приобретении Конором доли в промоушене: «Наверное, он главный боец MMA в истории»

Майк Перри: «Слышал, что Уайт пытался купить BKFC за $200 млн. Ему ответили отказом»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну так приезжай, чего горлопанить на весь мир. Приехал, отхватил,уехал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий