Перри бросил вызов Тиллу: «Жирная ####### сука, тащи свою задницу сюда, либо я выезжаю в Великобританию»

Майк Перри хочет поединок с Дарреном Тиллом.

«Даррен Тилл! Ты, жирная ####### [гребанная] сука, тащи свою задницу сюда, либо я выезжаю в Великобританию.

Нейт Диаз дерется с Хорхе Масвидалем в какой-то сраной битве побережий. Мы должны подраться», – заявил Майк Перри после победы над Тьяго Алвесом в главном событии BKFC Knucklemania IV.

Отметим, что Тилл и Перри ранее выступали в UFC.

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