Арман Царукян: «Хочу бой с Конором. Это возможно, если я возьму титул. Сделаю себе на нем имя, как Хабиб»

Арман Царукян заявил, что хочет драться с Конором Макгрегором.

«Если не Чарльз Оливейра и Ислам Махачев, то хотел бы подраться с Макгрегором. Наш бой возможен. Если сейчас Конор победит Майкла Чендлера, а я выиграю титул, может быть такое, что мы подеремся.

Мне же надо делать имя, и я сделаю его на Макгрегоре. Для медийности бой с Конором очень хорош. Хабиб Нурмагомедов же сделал себе имя на нем», – признался боец UFC Арман Царукян.

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