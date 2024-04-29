Арман Царукян: «Хочу бой с Конором. Это возможно, если я возьму титул. Сделаю себе на нем имя, как Хабиб»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян заявил, что хочет драться с Конором Макгрегором.

«Если не Чарльз Оливейра и Ислам Махачев, то хотел бы подраться с Макгрегором. Наш бой возможен. Если сейчас Конор победит Майкла Чендлера, а я выиграю титул, может быть такое, что мы подеремся.

Мне же надо делать имя, и я сделаю его на Макгрегоре. Для медийности бой с Конором очень хорош. Хабиб Нурмагомедов же сделал себе имя на нем», – признался боец UFC Арман Царукян.

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4 комментария
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Конаном Варваром?
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Ответ Станислав Жирнов
Конаном Варваром?
О’Брайаном.
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+2
Ответ Призрак Джона Готти
О’Брайаном.
А вы шарите
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