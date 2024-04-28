Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом Европы по боксу в категории до 92 кг

Теги чемпионат Европы бокс Муслим Гаджимагомедов Бокс/MMA/UFC

Муслим Гаджимагомедов выиграл чемпионат Европы по боксу.

Гаджимагомедов стал чемпионом в категории до 92 кг.

В финальном поединке он должен был драться с армянином Нареком Манасяном, который не вышел на бой.

Отметим, что для Муслима это второе золото чемпионата Европы. Он уже брал титул в 2019-м году, а в 2017-м взял серебряную медаль. Помимо этого, Гаджимагомедов – двукратный чемпион мира (2019, 2023) и серебряный призер Олимпийских игр 2020 года.

Турнир проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

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