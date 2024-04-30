У Фрэнсиса Нганну умер полуторагодовалый сын

Полуторагодовалый сын экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну умер 27 апреля. Об этом Нганну рассказал в соцсетях – о деталях не сообщается:

«Слишком рано уходить, но это случилось. Мой маленький мальчик, друг, напарник Коби был полон жизни и радости.

Я выкрикивал его имя снова и снова, но он не откликался. Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь понятия не имею, что делать.

Жизнь так несправедлива, что бьет нас по самому уязвимому. Как с этим справиться и жить? Пожалуйста, помогите, если знаете, потому что я действительно не понимаю, что делать и как бороться», – сказал Нганну.