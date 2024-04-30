У Фрэнсиса Нганну умер полуторагодовалый сын

Теги MMA бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Полуторагодовалый сын экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну умер 27 апреля. Об этом Нганну рассказал в соцсетях – о деталях не сообщается:

«Слишком рано уходить, но это случилось. Мой маленький мальчик, друг, напарник Коби был полон жизни и радости.

Я выкрикивал его имя снова и снова, но он не откликался. Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь понятия не имею, что делать.

Жизнь так несправедлива, что бьет нас по самому уязвимому. Как с этим справиться и жить? Пожалуйста, помогите, если знаете, потому что я действительно не понимаю, что делать и как бороться», – сказал Нганну.

8 комментариев
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Держись, мужик
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+28
Пусть земля ему будем пухом! Соболезную! Трагедия!! 😭😭😭
+4
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Ну вот как так?
Слезы на глазах.....
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Смерть ребенка это самая страшная трагедия для родителя
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Это ужасно, бедный мальчик. Да примит господь его.
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Отчего ребенок умер, кто-то знает?
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Ответ Максим Белоусов
Держись, мужик
🤝🤝🤝
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