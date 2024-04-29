Даниэль Кормье: «Махачеву нужны бои с Конором или Чендлером. Они помогут ему выйти на новый уровень»

Даниэль Кормье считает, что Исламу Махачеву нужны более именитые соперники.

«Я давно говорю, что Махачеву нужны более серьезные соперники. Ислам не хочет драться с Джастином Гейджи, потому что тот проиграл Максу Холлоуэю. Ему нужны имена!

Дайте ему бой с узнаваемым бойцом, таким как Чарльз Оливейра. Исламу нужны бои с Конором Макгрегором или Майклом Чендлером. Они помогут ему выйти на новый уровень. Дастин Порье – звезда. Арман Царукян не настолько известный. Надеюсь, Махачев только выиграет от боя с Порье», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Ислам Махачев: «Мечтаю о титуле в полусреднем весе. Пояс BMF мне не нужен. Вообще не знаю, для чего он существует»

Хабиб – Махачеву: «33 дня до боя. Вперед, брат. Было время, когда такие вершины в спорте казались фантастикой»