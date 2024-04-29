Даниэль Кормье: «Махачеву нужны бои с Конором или Чендлером. Они помогут ему выйти на новый уровень»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье считает, что Исламу Махачеву нужны более именитые соперники.

«Я давно говорю, что Махачеву нужны более серьезные соперники. Ислам не хочет драться с Джастином Гейджи, потому что тот проиграл Максу Холлоуэю. Ему нужны имена!

Дайте ему бой с узнаваемым бойцом, таким как Чарльз Оливейра. Исламу нужны бои с Конором Макгрегором или Майклом Чендлером. Они помогут ему выйти на новый уровень. Дастин Порье – звезда. Арман Царукян не настолько известный. Надеюсь, Махачев только выиграет от боя с Порье», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Ислам Махачев: «Мечтаю о титуле в полусреднем весе. Пояс BMF мне не нужен. Вообще не знаю, для чего он существует»

Хабиб – Махачеву: «33 дня до боя. Вперед, брат. Было время, когда такие вершины в спорте казались фантастикой»

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