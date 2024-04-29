Порье готовится к бою с Махачевым вместе с Гамротом: «Приятно работать с таким парнем в лагере»

Дастин Порье показал спарринг-партнера по лагерю к поединку с Исламом Махачевым.

«Приятно работать с Матеушем Гамротом в лагере», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Отметим, что Гамрот – пятый номер легкого веса UFC.

Поединок Порье и Ислама Махачева возглавит UFC 302, который состоится 2 июня в Нюарке (США).

Махачев – о Порье: «У него слабая борьба и грэпплинг. Этот парень – легенда. Но я легко его одолею»

Махачев – о поединке с Порье: «Он попытается сделать мне гильотину, а я заберу его спину и задушу»