Порье готовится к бою с Махачевым вместе с Гамротом: «Приятно работать с таким парнем в лагере»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье показал спарринг-партнера по лагерю к поединку с Исламом Махачевым.

«Приятно работать с Матеушем Гамротом в лагере», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Отметим, что Гамрот – пятый номер легкого веса UFC.

Поединок Порье и Ислама Махачева возглавит UFC 302, который состоится 2 июня в Нюарке (США).

Махачев – о Порье: «У него слабая борьба и грэпплинг. Этот парень – легенда. Но я легко его одолею»

Махачев – о поединке с Порье: «Он попытается сделать мне гильотину, а я заберу его спину и задушу»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чую снимется махач
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий