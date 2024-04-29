Гуськов хочет титульник: «У меня три боя против топ-10 за полгода. Я всегда делаю шоу»

Богдан Гуськов хочет драться за титул UFC.

«За последние шесть месяцев я дрался три раза. И все соперники были из топ-10. Сейчас я хочу немного восстановиться и отдохнуть. А затем с новыми силами продолжить поход к вершине.

Надеюсь, руководство UFC даст мне титульный шанс. Это большая возможность для меня. Я делаю все возможное, мой бой – всегда шоу», – заявил боец UFC Богдан Гуськов.

Напомним, Гуськов победил техническим нокаутом во втором раунде Райана Спэнна на турнире UFC Vegas 91.

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