Арман Царукян: «Когда впервые увидел Федора Емельяненко, у меня был мандраж. Я дрожал, стоя рядом с ним. Такого больше не было»

Арман Царукян поделился эмоциями от первой встречи с Федором Емельяненко.

«Когда в первый раз увидел Федора Емельяненко, мне было 16-17 лет. Я дрожал, когда рядом с ним стоял. У меня был мандраж, потряхивало. Такой величины этот человек. Таких ощущений, как с Федей, пока что больше не было», – признался боец UFC Арман Царукян.

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