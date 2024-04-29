Арман Царукян: «Когда впервые увидел Федора Емельяненко, у меня был мандраж. Я дрожал, стоя рядом с ним. Такого больше не было»

Теги UFC MMA Федор Емельяненко Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян поделился эмоциями от первой встречи с Федором Емельяненко.

«Когда в первый раз увидел Федора Емельяненко, мне было 16-17 лет. Я дрожал, когда рядом с ним стоял. У меня был мандраж, потряхивало. Такой величины этот человек. Таких ощущений, как с Федей, пока что больше не было», – признался боец UFC Арман Царукян.

Арман Царукян: «Хочу бой с Конором. Это возможно, если я возьму титул. Сделаю себе на нем имя, как Хабиб»

Арман Царукян: «Если бы не MMA, то был бы строителем, как отец. Чернорабочим быть не хочу – это очень тяжело»

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