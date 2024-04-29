Ислам Махачев: «Мечтаю о титуле в полусреднем весе. Пояс BMF мне не нужен. Вообще не знаю, для чего он существует»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев признался, что хочет выиграть второй пояс UFC.

«Честно говоря, я мечтаю о втором чемпионском титуле. Хочу стать чемпионом в полусреднем весе. Не знаю, кто будет моим соперником, но сейчас там правит Леон Эдвардс.

Пояс BMF? Мне он не нужен. Я вообще не знаю, для чего он существует», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Хабиб – Махачеву: «33 дня до боя. Вперед, брат. Было время, когда такие вершины в спорте казались фантастикой»

Махачев – о Порье: «У него слабая борьба и грэпплинг. Этот парень – легенда. Но я легко его одолею»

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2 комментария
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Пояс BMF нужен для того, чтобы отметить вклад бойцов, которые уже не дотягивают до чемпионского уровня, но все равно являются топами, и главное - устраивают шоу и яркие поединки для публики.
Если бы в боксе был пояс BMF - им бы владел Артуро Гатти, например
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а может там встретишься с Хамзатом? или это не вариант?
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