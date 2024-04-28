Финальный день чемпионата Европы по боксу: у россиян семь золотых медалей

В весе до 48 кг золотую медаль выиграл Эдмонд Худоян, победив в финальном поединке Барегама Харутюняна.

В весовой категории до 54 кг первое место взял Дмитрий Двали. В финале он выиграл у француза Биллала Беннамы.

В категории до 57 кг золото выиграл Эдуард Саввин. Россиянин одолел в финале кубинца Хавьера Ибаньеса Диаса.

Всеволод Шумков выиграл турнир в категории до 60 кг, победив в финале болгарина Радослава Росенова.

Габил Мамедов стал чемпионом в весе до 63,5 кг. Его соперник Александру Парашчив не вышел на бой.

В категории до 86 кг победителем стал Шарабутдин Атаев. Белорус Алексей Алферов отказался от поединка в начале первого раунда.

Тархан Идигов стал чемпионом Европы в весе до 67 кг. Его соперник из Грузии Лаша Гурули сдался после второго раунда из-за травмы.

Турнир проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

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